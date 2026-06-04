トヨタの次世代自動車戦略：強みと課題

本稿では、トヨタ自動車の次世代自動車分野における強みと課題を分析します。ガソリン車・ハイブリッド車で培った技術力と世界的な信頼を基盤に、EVや燃料電池車など全方位戦略を展開するトヨタですが、自動運転技術およびEV生産においてテスラやBYDに後れを取っている現状を指摘します。将来のガソリン車市場縮小を見据え、次世代自動車でのリーダーシップ獲得が成長の鍵となります。

私は 自動運転 ・ 次世代自動車 で将来的に成長していく企業として、 トヨタ （7203）に期待しています。 日本株 ポートフォリオに トヨタ は入れておくべきでしょう。 ただし、 トヨタ が 自動運転 ・ 次世代自動車 の領域で、世界をリードしているとは言えません。

トヨタは自動車産業で世界トップの実力を有しますが、ガソリン車・ハイブリッド車に強みがあり、次世代自動車に強いわけではないからです。 トヨタは米国トランプ政権が導入した自動車関税で大きなダメージを受けました。 しかし、今後2〜3年かけてそのダメージを乗り越えていく力があると私は見ています。 トヨタの武器は、技術開発力・コストカット力・米国現地生産を増やす力・性能や燃費に対する世界中の消費者からの信頼です。

ですがそれでも、今のトヨタを「美しい成長株」とは言えないでしょう。 なぜなら、次世代自動車にとってもっとも重要と考えられる自動運転技術およびEVで世界トップを取れていないからです。 そして、20〜30年後には、ガソリン車の販売が大きく減る可能性があります。 ガソリン車・ハイブリッド車だけで世界を支配していても、それで未来の成長が約束されるわけではありません。

だからこそ、次世代自動車の候補と考えられているEV、燃料電池車（水素エネルギー車）や、自動運転技術で勝者となれるかが重要と言えます。 トヨタは、ハイブリッド車・EV・燃料電池車すべてに注力する、全方位戦略を取ってきました。 ガソリン車の次に何が世界標準になっても戦える態勢を維持しています。 けれども、EVの生産台数で米国テスラと中国BYDに後れを取っていることには留意すべきでしょう。

図表1は、次世代自動車の候補の性能比較表です。 ○△×は、2026年3月時点の筆者評価です。5つの性能項目で、全部○のつくものがあれば良いですが、それはありません。 ガソリン車は、排ガスを出す点で××ですが、それ以外は、すべて○です





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