トヨタGR86のマイナーチェンジでMTシフト操作性が改良

トヨタGR86がシフトインターロックの面取り拡大により4速と5速の操作性を向上。サーキットでの走行を想定した具体的な変更内容と市場への影響を解説。

トヨタ自動車はスポーツカー「GR86」の マイナーチェンジ 版において、 マニュアルトランスミッション （MT）モデルの シフト操作性 を特定部分で改良したことを発表した。今回の変更は、走行中のG力がかかる限界域でのコーナリングにおいて、ドライバーがシフトレバーをよりスムーズかつストレスなく操作できるように設計されている。

シフトインターロックの面取り拡大による機構改善

トヨタGR86が実施した技術的な改良の核心は、シフトインターロック部品の形状変更にある。具体的には、シフトインターロックの面取り部分を約0.5mm拡大する加工が行われた。この物理的な寸法の変更により、ギアボックス内部のメカニカルな干渉が軽減され、レバーの軌道がよりクリアになっている。

Also read 雨による混乱のレース中で優勝した『GR 86』とはどんな車？…SUPER GT 第6戦 | レスポンス（Response.jp）

特に注目されているのは、5速から4速へのダウンシフト時の操作性の向上である。トヨタのプレスリリースによれば、この変更は「限界域でのコーナー進入をよりスムーズにストレスなく実現するために」行われた。減速からターンインまでの一連の動作において、シフト操作による流れの途切れを最小限に抑え、GR86らしい意のままの走りをドライバーに提供することが目的とされている。

公道での評価とサーキット性能への焦点

実際の走行評価において、混雑した工場地帯の一般道や首都高湾岸線のような比較的スムーズな直線区間では、その改良効果の差を明確に体感するのは難しいという指摘がある。改良されたのは4速と5速の間であり、それなりの速度域に乗らないとそもそも使用する機会がないギア操作であるため、低速域では変化を感じにくい。

Advertisement

従来の2024年モデルのGR86と比較すると、従来車でもシフト操作にはかっちりとした節度感があり、引っかかるような不自然な感触はなく、現代の希少車種であるMT車での上出来な操作性を持っていた。今回の改良は、これまで「操作しにくい」とされていなかった部分をさらに細分化し、微細な隙間を広げることで、極限状態でのレスポンスを高めるアプローチと言える。

おそらくこの改良は、レースやラリー界隈からのフィードバックに基づいて行われたものと考えられる。前後左右のGがかかった状態、すなわち限界域での斜めのシフト操作においてその真価が発揮されるため、通常の日常 driving では違いが分からなくて当然の設計変更である。

兄弟車スバルBRZとの改良方針の比較

トヨタGR86とプラットフォームを共有する兄弟車であるスバルBRZも、7月31日付でマイナーチェンジを実施している。スバルBRZの変更点は、トヨタGR86のようなメカニカルなシフトインターロックの調整に加え、シフトゲートの形状変更と、ドライバー支援システムであるアイサイトの改良が含まれている。

スバルの発表によれば、シフトゲートの改良では「スーパー耐久シリーズ参戦車両の開発を通じて得た知見を生かして」いる。両社ともに、耐久レースなどの競技フィールドでの実データやユーザーからの要望を反映させた改良を進めており、GR86とBRZはそれぞれ異なる角度からMTドライバーの満足度向上を図っている。

Advertisement

実用面での影響と今後の展望

今回のトヨタGR86の改良は、主に競技的なシチュエーションを想定した微調整に留まるため、一般の都市部走行における日常の使い勝手を劇的に変化させるものではない。しかし、ワインディングロードやサーキットでの走行を楽しむユーザーにとっては、シフトショックやタイミングの悪さを軽減する重要な要素となり得る。

約0.5mmという非常に小さな寸法の変更ではあるが、自動車製造における精密なメカトロニクスの積み重ねが、最終的なドライビングエクスペリエンスの質の違いをもたらす好例である。トヨタは、この改良によりGR86の本来のポテンシャルである「意のままの走り」を、より高い精度で実現可能にしたとしている。