トヨタ自動車が参加する特別企画"1000Miglia Gran Turismo Experience 2026"

トヨタ自動車は6月9日、イタリアのブレシアを拠点に開催される"1000Miglia（ミッレミリア）"の特別企画"1000Miglia Gran Turismo Experience 2026"に参加することを発表した。この企画では、リアルドライビングシミュレータ"グランツーリスモ"シリーズを開発したポリフォニー・デジタルが企画する特別企画が開催される。トヨタ自動車はミッレミリアを"モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり"の源流の一つととらえ、大会の持つ伝統と格式に敬意を表し、サポートイベントであるミッレミリアグランツーリスモに、昨年1月に発売70周年を迎えた初代クラウンを筆頭として、トヨタが重ねてきた歴史とモータースポーツを起点としたもっといいクルマづくりの歩み、日本のクルマ文化を伝える5台で出走し、レース距離である1000マイル完走を目指すという。

特別企画"1000 Miglia Gran Turismo Experience 2026"イタリアのヒストリックラリー"1000 Miglia （ミッレミリア）"内で行なわれる特別企画"1000 Miglia Gran Turismo Experience 2026"に参加するトヨタ自動車スタッフ、ポリフォニー・デジタルスタッフ トヨタ自動車は6月9日、イタリアのブレシアを拠点に開催される"1000 Miglia （ミッレミリア）"の特別企画"1000 Miglia Gran Turismo Experience 2026"に参加することを発表した。

ミッレミリアは1927年～1957年にイタリアで行なわれた公道レースを源流とし、量産車の走行性や耐久性、安全性などの技術的価値を示すことを目的として行なわれた公道ラリー。 ミッレミリアの名前は、1000マイル（約1600km）走ることからきている。 ドライバーとして参加する、クラウンなどの開発責任者であるトヨタ自動車 清水竜太郎氏（左）、ポリフォニー・デジタル 代表取締役 プレジデント 山内一典氏（中）、Toyota Gazoo Racing World Rally Team ヤリ-マティ・ラトバラ





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