トヨクモ、kintone連携サービスの認証基盤にパスキー対応を開始 フィッシング耐性向上と利便性向上を両立

トヨクモ株式会社は、サイボウズ株式会社のノーコード・ローコードツール「kintone」のデータ活用を支援する「トヨクモkintone連携サービス」の認証基盤において、新たに「パスキー」を用いた認証に対応したと発表した。従来のメールアドレスによるマジックリンク認証やOAuth認証に加え、生体認証（指紋や顔認証など）を用いたパスキーでのログインが可能となり、フィッシング耐性の向上とログイン時の手間削減を実現する。本機能は2026年6月18日より提供開始。BtoB SaaSの利用拡大に伴うセキュリティリスクの深刻化と、複数サービスでの認証管理による「パスワード疲労」への対応として、認証選択肢の拡充とゼロトラストアーキテクチャへの移行を見据えた強固なセキュリティ環境の提供を目指す。ユーザー設定画面に「ログイン方法」管理機能が新設され、複数デバイスでのパスキー登録と認証管理を統合的に実施できる。

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供する トヨクモ 株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下 トヨクモ ）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：青野 慶久、以下サイボウズ）が提供するノーコード・ ローコード ツール「 kintone 」のデータ活用を支援する「 トヨクモ kintone 連携サービス」の認証基盤において、新たに「 パスキー 」を用いた認証に対応しました。

従来のメールアドレスによるマジックリンク認証やOAuth認証によるログインに加え、生体認証（指紋や顔認証など）を用いたパスキーでのログインが可能になります。 これにより、従来の認証方法と比較してフィッシング耐性を向上させつつ、ログイン時の利用者の手間を削減し、利便性を高めます。 本機能は、2026年6月18日より提供を開始しました。 近年、BtoB SaaSの利用拡大に伴い、企業の業務データを狙ったフィッシング詐欺や不正アクセスといったセキュリティリスクが深刻化しています。

なかでも、正規サービスを装った偽サイトに認証情報を入力させて窃取するフィッシングは、組織にとって継続的な脅威となっており、対策が求められています。 加えて、利用者が複数のクラウドサービスで多様な認証方式を管理する「パスワード疲労」も、業務効率を低下させる要因となっています。 トヨクモのkintone連携サービスの認証基盤では、これまで主にメールアドレスによるマジックリンク、またはOAuthを利用した認証を提供してきました。

昨今の多様化するサイバー攻撃やゼロトラストアーキテクチャへの移行といった社会の変化に対応するため、当社では認証の選択肢を拡充し、より強固なセキュリティ環境を提供することが重要であると考えております。 今回の対応により、「トヨクモkintone連携サービス アカウント」のユーザー設定画面に「ログイン方法」の管理機能が新たに追加され、生体認証を用いたパスキーの登録や、複数のデバイスでの認証管理を統合的に行える仕組みが実装されました





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