トム・クランシーズレインボーシックスシージ Noorオペレーター詳細とY12導入予定

トマス・ヒル氏は、レインボーシックスシージの新防御側オペレーターNoorについて解説。盾対策としての設計思想や、Y12でのランクマッチ導入計画、開発プロセスの詳細を明かしている。

トマス・ヒル 氏は、ゲーム『トム・クランシーズレインボーシックスシージ』の最新シーズン Y11S3 で追加された防御側オペレーター「 Noor 」の設計意図と開発背景について詳細を語った。このオペレーターは、攻撃側が持つ盾を装備したユニットに対する明確なカウンターとして意図的に設計された存在である。

ヒル氏は、あるアメコミ映画のワンシーンを引用し、開発チームに対し、盾を持ったオペレーターにとって深刻な脅威となるような存在を創り出すよう指示を出していたと明かしている。この指示が反映され、Noorは単なる防御役ではなく、敵の戦術を根底から揺るがす抑止力としての役割を果たすことが期待されている。

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盾対策オペレーターNoorの設計思想

Noorというオペレーターの核心は、従来の盾運用メタゲームに対するカウンタープレイの提供にある。攻撃側プレイヤーは通常、ドローンで偵察を行った後、盾を持った同僚を先頭に陣地へ突入する戦術を取ることが多いが、Noorの存在によりこのパターンが崩れる可能性が高い。実際のプレイテスト段階では、Noorがいると分かっただけで、攻撃側プレイヤーが即座に他の偵察用オペレーターへ変更するケースが見受けられるようになったという。

これは、Noorが直接対峙するだけでなく、その存在そのものが潜在的な脅威となっていることを示している。盾を持つ側にとって、Noorは映画のように盾をもものともせずに立ち回るような厄介な存在であり、ゲーム内のメタバランスに大きな影響を与える要素となる。この設計により、防御側プレイヤーにとっての選択肢が広がり、攻撃側はより注意深い偵察と戦術立てを迫られることになる。

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開発プロセスとプロトタイプの改良

開発チームは、各国軍の精鋭特殊部隊であるTier1ユニットの情報収集から着手し、コンセプトアートの制作を経て、本格的なプロトタイプ制作へと進んだ。特に、フランスに本社を置くUbisoftは、過去に仏特殊部隊GIGNのメンバーが開発に協力した事例もあり、そのノウハウがNoorの設計にも反映されていると考えられる。さまざまなバージョンのプロトタイプが制作され、検証を経て承認を得たものが、さらに進んだプレイテストへと進んでいく厳格なプロセスが取られている。

プレイテストが進行している間も、制作物は絶えず更新されており、実際の改善が見られた箇所も多い。例えば、Noorの固有ガジェット「ホルスランス・ランチャー」のデザインについては、シングルバレルからダブルバレルへの変更が行われた。これは社内における熱心な『シージ』プレイヤーや、プロチームからのフィードバックを基に、常に改良を重ねてきた結果である。このような徹底したフィードバックループが、最終的なゲームバランスの安定に寄与している。

Y12での本格導入とハードウェア要件

今回のインタビューで語られたDoc（開発者日記）の一連のオペレーターリマスター計画は、ひとまず最後のものとなる見込みだ。来シーズンからは新たなオペレーターの追加計画に戻る予定だが、今後こうしたリマスターを行わないわけではないことも強調されている。重要なのは、いつ行うかという適切なタイミングの選定であり、Noorもその対象となる可能性がある。

Noorの本格的な本格導入の目標はランクマッチへの適用であり、Y12での取り入れを計画している。ただし、一部の機能や環境を整備するには、セキュアブート、Windowsのメモリ整合性（HVCI）、TPM 2.0の有効化といった条件を満たす必要がある。これらは「ShieldGuard Secure Platform」の要件に関連しており、一定のハードウェア性能が求められることになる。セキュアな環境の構築は、ゲーム全体によりよい環境をもたらすため、重要なステップと位置づけられている。

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日本のコミュニティへの敬意と未来の展望

ヒル氏は、日本のコミュニティやデベロッパーに対して深く尊敬の念を抱いていることを明かした。多くの象徴的なフランチャイズが日本から生まれていることを挙げ、1人のゲーム開発者としてその文化を高く評価している。これまでも素晴らしいパートナーシップを築いてきたが、さらにその関係を拡大していきたいという意欲も示されている。

特に、『メタルギアソリッド』やソリッド・スネークとのコラボレーションの可能性については、社内で「どのタイトルとコラボすべきか」「どのキャラクターとコラボすべきか」と多くの議論が交わされたという結果、ソリッド・スネークはぶっちぎりのナンバーワンであったと語った。このように、開発側は日本のゲーム文化に対するリスペクトを具現化するための取り組みを続けている。今後の展開として、Noorの活躍だけでなく、他のコラボレーションや新要素の導入にも注目が必要だ。