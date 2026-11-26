トム・ブラウンがM1グランプリ24年大会をもってラストイヤーとし、決勝に進出しました。独特な芸風で知られるコンビは、これからも面白い漫才を続け、後進にとっての壁となりたいと述べています。今年の大会は12663組がエントリーし、準々決勝を経て準決勝進出者が決定しています。

もうM1は出れないけど、一番面白い漫才やり続けたいし、最強の老害になりたい」と切り出した。 トム・ブラウン は、みちおと布川ひろきの2人組で2009年1月12日結成。 M－1には15年大会から出場。15年は3回戦、16年は2回戦、17年は準々決勝と順位を上げ、18年には決勝に出場。19年は準決勝、敗者復活戦まで、20年は準々決勝、21年は準々決勝、22年は準々決勝、23年は準決勝、敗者復活戦、ラストイヤーの24年は決勝まで進んだ。

「狂気」という2文字とともに語られることの多い、独特な芸風で知られる。 みちおは「壁を壊して進んで来たけど、今度は壁になりたい」と、後進の前に立ちはだかる壁になりたいとも。 最後は「欲望欲望欲望です。 やり続けます。

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なしえる。 ガブ なしえるの果実 梨、得る」と、締めくくっている。 史上最多の12663組がエントリーした今年のM－1グランプリは、11月18～20日に準々決勝が行われ、計132組が参戦した。 昨年のファイナリスト、ヤーレンズ、真空ジェシカ、豪快キャプテン、ママタルトらが準決勝進出を果たす一方、昨年準優勝のドンデコルテ、3位のエバースらが敗退した。