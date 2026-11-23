NHK朝ドラ『ばけばけ』で高い評価を得たトミー・バストウが、2027年冬公開の映画『月虹』で初主演級役柄に挑む。栃木県撮影へ向けた意気込みと今後の活動予定を詳述。

NHK連続テレビ小説『 ばけばけ 』で英国出身の俳優、 トミー・バストウ が映画初出演を果たすことが11月23日に発表された。2027年冬公開予定のヒューマンドラマ『月虹－げっこう－』への出演が正式に決定し、彼は日本での映画デビューという大きな節目を迎えることになる。この役柄は彼にとって日本映画への初参加となる記念すべきものであり、長年培ってきた日本文化への愛と演技力が期待されている。

『ばけばけ』での演技評価と役作り詳細

トミー・バストウは2025年度後期に放送されたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』において、ヒロイン・松野トキ役の髙石あかりの夫であるレフカダ・ヘブン役を好演し、日本国内で強い注目を集めた。このキャラクターは実在の作家である小泉八雲がモデルとなっており、日本の怪談や伝統文化を深く愛する異国の夫という複雑な心情を熱演で表現した。彼の演技力は非常に高く評価され、その成果は業界からも認められた。具体的には、第127回ザテレビジョンドラマアカデミー賞において、助演男優賞という栄誉ある賞を受賞している。この受賞は、彼が単なるゲスト出演ではなく、本作の重要な柱として君臨していたことを証明するものとなった。

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彼の役作りへの情熱は極めて徹底しており、撮影に臨む前段階から並々ならぬ準備を行った。彼はまず関連する伝記文献を読み込むことで、主人公の精神世界に深く入り込んだ。さらに、物語の舞台である島根県松江市に1週間滞在し、現地の空気感や雰囲気を肌で感じた。その結果、外見面でも細部にわたるこだわりを見せ、自前の口ひげを蓄え、左目の白濁を表現するための特殊なコンタクトレンズを常時着用した。また、猫背になり、下から上を見上げる視線といった、小泉八雲の人物像を再現するための微細な所作まで徹底して練習した。これらの努力の賜物として、彼の演技は批評家や視聴者から高い評価を受け、受賞につながったのである。

『月虹』での新たな挑戦と俳優のコメント

次の舞台としてトミー・バストウが選んだのは、神野三鈴が主演を務める映画『月虹－げっこう－』である。本作は栃木県の老舗温泉旅館を舞台としており、家族における愛の形、命の尊厳、そして人生における重要な選択について深く問いかけるヒューマンドラマとして構成されている。日本での映画出演は今回が初めてとなるため、彼は新たな環境への適応と、異なるメディア形式での演技表現に挑むことになる。彼自身、この機会に対して強い喜びと感謝の意を表しており、脚本に対する高い評価を口にした。彼は脚本が大好きであり、作品が伝えるメッセージが非常に大切だと感じており、心から感謝していると述べた。また、この役と向き合い、物語の中でそのキャラクターがどのような存在なのかを掘り下げていく機会を与えられたことへの感謝も強調している。

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撮影地である栃木県への初訪問についても言及しており、撮影の合間には県の豊かな自然を楽しんだり、地域にあるさまざまな温泉を巡ったりすることを楽しみにしていると語った。これは単なる撮影任務以上の、日本文化や風景への親しみを示すものであり、映画を通じて日本の地域活性化にも貢献したいという意向が窺える。彼にとっては映画業界での地位をさらに確固たるものにする重要な一歩となるだけでなく、視聴者や観客に対してより多層的な演技を見せる機会となるだろう。

今後の活動予定と日本との関係性

俳優としての飛躍は映画出演にとどまらず、2026年3月の『ばけばけ』放送終了後も日本との関わりを深めている。島根県で開催されたスペシャルトークイベントには、阿佐ヶ谷姉妹らとともに出演し、作品や地域との深いつながりを維持し続けている。さらに、ハリウッド制作のドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2への続投も決まっており、国際的な俳優としての活動を本格化させている。加えて、自身がリードボーカルを務めるバンド「FranKo」の日本公演を実施するなど、ミュージシャンとしての側面も披露している。これらの多彩な才能の発揮は、彼を単一のジャンルに収まらないアーティストとして確立させるものである。

さらに、11月27日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』への出演も決定しており、テレビ番組を通じた日本での認知度向上とファンとのコミュニケーションを図る予定である。これらの一連の活動は、彼が日本市場に対する継続的な関心とコミットメントを示すものであり、今後さらなる日本での活躍が期待される。トミー・バストウの次のステップは、映画『月虹』の公開を通じてさらに大きく開かれる可能性が高い。彼の演技力がどのように新たな観客に届くか、そして日本の映画界においてどのような痕跡を残すかが注目される。彼の多角的なキャリアの拡大は、日英間の文化交流においても有益な事例となりうる。今後の動向から目が離せない状況が続く。