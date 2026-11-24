タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」を収納・展示できる駐車場型トレイ、トミカ「パーキングトレイ10」を2026年12月下旬に発売すると発表した。希望小売価格は990円（税込）。

本商品は1個あたり最大10台のトミカを駐車できる駐車場型トレイで、上下左右に連結することで立体駐車場として収納とディスプレイを両立できる。 トミカタウンのどうろにつなげることで駐車場としても遊べる。

商品サイズはW255mm×H78mm×D215mm、対象年齢は3歳以上。

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「エコマーク」は、公益財団法人日本環境協会が運営する日本で唯一のISO14024に基づくエコラベルで、商品のライフサイクル全体を通して環境負荷が少ないと認められた商品に付与される。 本商品は使用するプラスチックの50%以上に、製造工程の廃棄ルートから発生した再生プラスチックを使用しており、エコマーク認定基準「商品類型No.118 プラスチック製品」に適合している。 タカラトミーとして「エコマーク」を取得するのは、2014年のトミカ「パーキングケース24」以来12年ぶりとなる。

タカラトミーグループは2011年から「エコトイ活動」を推進しており、再生プラスチックを活用した商品開発に継続して取り組んできた。 本商品の開発でも、企画の初期段階から開発部門と生産・調達部門が連携し、環境への配慮と玩具としての品質・安全性の両立を目指した。 パッケージの台紙には森林認証紙を使用している。

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「盲導犬マーク」は、一般社団法人日本玩具協会が推進する「共遊玩具」の認定マークで、目の見えない方も楽しく遊べる玩具に付与される。 本商品は企画・設計段階から共遊玩具としての仕様を検討し、さまざまな工夫を取り入れた。 具体的には、各駐車スペースに仕切りを設けてトミカが意図せず動きにくい構造にしたほか、各スペースの番号を大きな凸形状で表示して触って確認できるようにした。

また、路面の模様を凹凸で表現し、触って形状を楽しめるようにしている。2026年8月に実施したトミカ購入者を対象としたインターネット調査（N=2083）では、「トミカ公式の収納ケースの発売を希望する」との回答が92%に達した。

「最も求めること」として「子どもがトミカを並べたくなる（並べられる）」「収納可能台数が多い」がともに29%で上位となり、こうしたニーズを反映して本商品が開発された。 発売は全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp）等で行われる。 「タカラトミーモール」では、すでに予約受付を開始している。