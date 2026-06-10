トッテナム、アルゼンチン代表DFセネシをフリー移籍で獲得 デ・ゼルビ監督が新戦力を評価

トッテナムはボーンマスとの契約満了後、アルゼンチン代表のセンターバック、マルコス・セネシをフリー移籍で獲得したと発表した。左利きのベテランDFは7月1日に正式加入し、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームに経験と知性をもたらす。セネシはフェイエノールトとボーンマスで長年活躍し、トップレベルでのプレー経験を持つ。本人は「ファンに誇りを与え、クラブを本来の場所へ導く」と意気込み、スポーツディレクターのヨハン・ランゲとデ・ゼルビ監督もその質とプレースタイルの適合性を高く評価した。

トッテナム は、 ボーンマス との契約が満了した アルゼンチン代表 DF マルコス・セネシ を フリー移籍 で獲得したと発表した。 左利きのセンターバックである彼は7月1日に加入し、来季に向けて準備を進める ロベルト・デ・ゼルビ 監督率いるチームにトップリーグの経験を注入する。

トッテナムは、国際移籍承認が下り次第、セネシが7月1日に正式加入すると発表した。 このベテランDFは、2022年にフェイエノールトから1500万ユーロで加入したボーンマスで4シーズン活躍した後、トッテナムに加入する。 このセンターバックは、ボーンマスで128試合6得点、フェイエノールトで116試合9得点を記録し、首都のクラブへ加入した。 彼は「ピッチに立つたびにファンに誇りを与え、クラブを本来の場所へ導く」と抱負を語った。

「ピッチに立つたびにファンに誇りを与え、クラブを本来の場所へ導くため全力で戦う」トッテナムでタイトルを勝ち取りたい。 その実現に向けて、できる限りのことをするつもりだ。 スポーツディレクターのヨハン・ランゲは「マルコスは質の高さ、知性、リーダーシップを兼ね備えたディフェンダーだ。 トップレベルでの経験、ボールを持った時の落ち着き、一球一球を競い合う意欲は、我々のプレースタイルに完璧に合致している」と称えた。

フリー移籍についてデ・ゼルビ監督は「マルコスは経験豊富で、ボール捌きが巧みだ。 闘争心もあり、守備強化とフォーメーションの柔軟性向上に期待できる。 ポゼッション重視のチームでプレーする術を知り、試合の流れを読む力と精神の強さも備えている」と評価した





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