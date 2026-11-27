プレミアリーグ復帰の候補として名前が上がっているサウジアラビアのアル・アハリ所属イングランド人FWアイヴァン・トニーについて、トッテナム・ホットスパーが前線強化のため獲得に関心を示している。ただし、他クラブとの競争や獲得費用、アル・アハリの姿勢などから交渉は難航が予想され、レンタル移籍の選択肢も残されている。

アル・アハリ に所属するイングランド人FW アイヴァン・トニー が、 プレミアリーグ 復帰の候補として再び名前が挙がっている。 違いを生み出せる新たなストライカーを必要とする トッテナム・ホットスパー が、前線強化のために獲得に関心を示しているためだ。

しかし、同選手を巡る競争や獲得に伴う費用から、移籍交渉は難航が予想される。 経験豊富なこのストライカーは、2024年夏の加入以来、アル・アハリの主力として活躍しており、スーパーカップとAFCチャンピオンズリーグ・エリートの計3つのタイトル獲得に貢献してきた。 ジャーナリストのポール・ブラウン氏は番組『イン・ザ・ゴール』で、トッテナムは実際にトニーの獲得を望んでいるものの、同選手の獲得を目指す他クラブとの激しい競争に直面しており、現時点で去就が決まる保証はないと語った。

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ブラウン氏はまた、このイングランド人FWのレンタル移籍も選択肢の一つとして残っていると指摘した。 ただし、その実現はアル・アハリの姿勢や、一時的に選手を手放すことに同意するかどうかにかかっており、トッテナムの意欲だけでは移籍成立に十分ではない可能性があるという。 トニーは2024年夏にブレントフォードからアル・アハリへ移籍して以来、目覚ましい得点記録を残している。 チームの攻撃に大きな上積みをもたらし、ロシュン・リーグ屈指のストライカーとしての地位を確立した。