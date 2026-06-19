トッテナムの傷病者復帰に楽観論 マディソンの創造性がカギに

トッテナム・ホットスパーは主要選手の長期離脱にもかかわらず、2026-27シーズンでの復活に期待を寄せている。クルゼフスキ、マディソン、シモンズ、クドゥスの完全復帰が見込まれ、特にマディソンの創造性とリーダーシップがチーム再建の核となるとの見方が強い。

ルード・ファン・ニステルローイは膝の怪我によりマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が遅れたが、復帰後は卓越した活躍を見せた。 同様にアラン・シアラーも重度の膝の負傷から戻り、多くの得点を記録した。

これらの事例は、長期離脱後の選手が高いパフォーマンスを発揮できる可能性を示している。 トッテナム・ホットスパーにおける現状について、ある専門家は次のように指摘する。 『彼はトッテナムに残留し、出場機会を得るだろう。1年以上戦線を離脱している高年俸選手を獲得するリスクを負うクラブはほとんどないからだ。 トッテナムで本来の調子を取り戻せば、それは新戦力と同等の効果をもたらす可能性がある。

』クラブは直近2シーズン連続で17位に終わったにもかかわらず、内部には楽観的な見方が依然として存在する。2026-27シーズンには、クルゼフスキ、マディソン、シモンズ、クドゥスといった負傷中の主要選手が完全復帰する見込みである。 特に創造的な中盤選手であるマディソンは、チームの中心として機能すべきかという問いに対し、元ミッドフィルダーのマーフィーは次のように回答した。 『ある程度はそうだ。 長期間の離脱を経た選手は、チームに対して何か貢献したいという思いが強いだろう。

私がトッテナムの立場なら、特に負傷中のシモンズに代わって獲得されたマディソンを放出しない。 シモンズにも優れた資質はあるが、マディソンが持つ創造性と影響力には及ばない。 マディソンの方が一段と上だ。 繰り返すが、この怪我という困難な状況にもかかわらず、彼がチームを去ることはないと考える。

彼は残留するだろう。 私の見解では、マディソンはクルゼフスキよりも大きな影響力を有する。 観客が不安を感じる場面でも、彼だけがボールを運び、決定的なパスを供給できるからだ。 』これらの見解は、負傷から復帰した選手がチームに与える潜在的価値と、トッテナムが今後のシーズンで巻き返しを図るための要因を浮き彫りにしている





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トッテナム マディソン クルゼフスキ シモンズ 負傷復帰 プレミアリーグ

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