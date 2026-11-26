新加入のブラジル人ウイング、サヴィオがイプスウィッチ・タウン戦で負傷し、年内の復帰が難しいとの見込みが浮上。トッテナムの計画に大きな打撃となり、デ・ゼルビ監督は失望を隠せなかった。

トッテナム・ホットスパー に、今夏加入した サヴィオ の負傷という新たな痛手が生じた。 高額の移籍金でロンドン北部にやって来たブラジル人ウイングは、イプスウィッチ・タウン戦の勝利中に負傷し、再び戦列を離れることになった。

トッテナムが先日イプスウィッチ・タウンに2-0で勝利した試合に、サヴィオが長期離脱を強いられる見通しという知らせが水を差した。 ブラジル人ウイングは10月10日のマンチェスター・ユナイテッド戦（1-1）以来の出場を果たし、後半に途中出場。 しかし、見事な単独突破の後に相手ペナルティーエリア内で倒れ、復帰からわずか約20分でプレーを続けられなくなった。 かつてマンチェスター・シティに所属したサヴィオは、医療スタッフの処置を受ける際、ユニフォームで顔を覆い、明らかに落胆した様子を見せた。

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トンネルへ向かう際には付き添いが必要で、最終的にアーチー・グレイと交代。 トッテナムのコーチ陣は筋肉の問題の深刻さを懸念している。 』によると、トッテナム内部では、サヴィオが年内に再び出場するのは難しいのではないかと強く懸念されている。2026年は注目の対戦を含めて残り7試合。 サヴィオが欠場することになれば、チームの計画にとって大きな痛手となる。