トッテナム、リーズ戦ボーグルのレッドカード免除に異議申し立てへ

トッテナムはリーズ戦でのマティス・テルへの危険なタックルでジェイデン・ボーグルが退場処分を受けなかったことに対し、プロ・レフへ正式な異議申し立てを行う方針を固めた。

トッテナム は、 リーズ・ユナイテッド とのアウェイ戦で0-1で敗れた試合中、自軍のディフェンダーである ジェイデン・ボーグル が マティス・テル に対して行った無謀なチャレンジに対し、審判の判定に正式な異議申し立てを行うと発表した。テルは前半終了間際に交代を余儀なくされ、チームはボーグルにレッドカードが提示されなかったことに対し、審判団体 プロ・レフ に対して書面での説明を求めている。

ボーグルの危険なタックルとVAR判定の経緯

ジェイデン・ボーグルのマテス・テルへのタックルは、審判により「無謀」と見なされたものの、最終的には退場処分とはならなかった。この判定に対し、トッテナムは明確な不一致を指摘している。試合中、テルはピッチ上で治療を受け、プレーが中断された。VAR担当のトニー・ハリントンはこの場面を4分間にわたって確認したが、ピッチ脇のモニターでの確認を主審のクリックスに求めないと判断した。この結果、ボーグルは試合を続けることとなったが、テルはアキレス腱への影響が残ったため、43分にドミニク・ソランケと交代した。

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過去の判定との矛盾と専門家の見解

トッテナム側が特に問題視しているのは、1週間前にクリスタル・パレスと行われた試合での判定との対比である。その試合では、ジャン＝フィリップ・マテタがミッキー・ファン・デ・フェンへのファウルで当初イエローカードを受け、VAR確認後にレッドカードへ変更された。トッテナムは、ボーグルの行為も同様に退場となるべきであったと主張し、なぜ異なる判定が下されたのかをプロ・レフに求めている。元プレミアリーグ副審のダレン・カンはBBCに対し、ボーグルのタックルは相手の安全を脅かす著しく不正なプレーに該当し、退場にならなかったのは彼が幸運だったと述べている。

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リーズ側の反応と試合の結果

リーズ・ユナイテッドのロベルト・デ・ゼルビ監督は、審判団に対して今も全面的な信頼を置いていると強調した。リーズはテリーの交代後もペースを乱されることなく、ノア・オカフォーのゴールにより試合を勝利に導いた。また、エランド・ロードで行われた同試合の後半では、ボーグルと同種のタックルによりペドロ・ポロにイエローカードが提示された。この判定はデ・ゼルビ監督の怒りを買ったものの、彼自身のチームメイトであるボーグルへの厳格な適用はなかった。