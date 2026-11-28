新潟県内での創業や活躍を目指す人材を発掘する「トキめき燕三条ビジネスコンテスト2026（トキコン）」の2次審査が28日、三条市立大学（アハメド シャハリアル学長）で行われた。応募48組から1次審査を突破した高校生、大学生の6組がビジネスプランを発表。金賞は該当がなく、地域の人材…

新潟県内での創業や活躍を目指す人材を発掘する「トキめき燕三条ビジネスコンテスト2026（トキコン）」の2次審査が28日、三条市立大学（アハメド シャハリアル学長）で行われた。 応募48組から1次審査を突破した高校生、大学生の6組がビジネスプランを発表。

金賞は該当がなく、地域の人材との関係を持続させる仕組みを提案した新潟大学創生学部4年、岩田文月さん＝新潟市西区＝が銀賞に輝いた。 コンテストは三条市立大学の学生を中心とした実行委員会が主催し、昨年に続いて2回目。 新潟県を舞台とした新規ビジネスプランをテーマに、新潟への貢献性、独創性、実現性、成長性、発表者の熱意や本気度を示す「トキめき度」の5項目で審査した。

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ファイナリストは 高校生と大学生で、新潟大学から2組、三条市立大学、三条高校、県外から慶応義塾大学と佼成学園高校がそれぞれ1組ずつ出場。1組8分間のプレゼンテーションで、観光、食、地域の人材、就職支援などをテーマに、若者ならではの視点で考えたビジネスプランを発表した。 審査員は滝沢亮三条市長や三条市立大学のアハメド シャハリアル学長、企業経営者、弁理士、大学生ら7人。 金賞50万円、銀賞20万円、銅賞10万円のほか、燕三条賞、審査員一人ひとりが最も心を動かされたプランに贈る「トキめき賞」を設けた。