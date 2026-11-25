サウジアラビア総合娯楽庁の長官を務めるトゥルキ・アル・シェイク顧問が、エジプトのサッカーファンの間に疑問を巻き起こしている。エジプト屈指の伝統クラブが極めて厳しい時期を迎えるなか、同氏がSNS「Facebook」の公式アカウントでイスマイリーに向けた短い投稿を行ったためだ。

一方、イスマイリーの主将で元GKのムハンマド・スブヒも、アル・シェイク氏の投稿を自身の「Facebook」アカウントでシェアし、憶測に加わった。 スブヒはサウジアラビアの同氏に直接歓迎のメッセージを送ったが、投資に向けたいかなる動きも、クラブのアイデンティティと歴史、そして資産を守ることが前提だとした。

スブヒはこう記している。

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「イスマイリーは単なるサッカークラブではなく、偉大で伝統ある存在だ。 忘れがたい歴史と、このクラブを愛し、どんな状況でも支え続ける忠実なサポーターがいる。 我々は、クラブを本来あるべき地位に戻すことを目指す真の投資に向けた、あらゆる真剣な一歩を歓迎する。 ただし、イスマイリーのアイデンティティ、歴史、名前、エンブレムを守ること、そして投資がクラブとサポーターにとって力強いプラスとなり、アイデンティティや資産を犠牲にするものではないことが条件だ」元GKはさらに「イスマイリーは多くのものに値するクラブだ。

サポーターは喜びと、タイトルを争う舞台への復帰にふさわしい」と続け、アル・シェイク氏に直接こう呼びかけた。

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「アブ・ナーセル、あなたの家族と仲間のもとへようこそ。 忠実なイスマイリーのサポーターがあなたを歓迎している。 我々の偉大で伝統あるクラブにとって、幸先の良い、安定と成功の始まりとなることを願っている」こうした動きは、イスマイリーが緊急の財政的・運営的な支援を必要としている時期に起きている。 クラブは昨季終了時に2部リーグの「プロリーグ」へ降格し、長年ぶりにプレミアリーグから離れることになった。

今季も苦戦が続いており、12試合を終えて勝ち点14の13位に沈んでいる。 投稿のタイミングは、クラブ内でサッカー会社への投資の門戸を開こうとする動きと重なった。 運営委員会は、資本を呼び込み、チーム強化につながる財源を確保するため、投資家の持ち分が最大60％に達する可能性を承認している。 そのため、アル・シェイク氏が投資パートナーとして参入するとの見方も浮上しているが、この動きと同氏の最近の投稿を結びつける公式な根拠は一切ない。

今回の憶測は、アル・シェイク氏がかつてエジプトサッカー界で手がけた事例を思い起こさせる。 同氏は2018年にアル・アシューティ・スポルトを買収してクラブ名をピラミッズに変更し、多額の投資を注ぎ込んだ。 チームは瞬く間に国内タイトルを争う存在となったが、同氏は2019年2月、所有権をUAEの投資家サーレム・アル・シャムシ氏に譲渡した。