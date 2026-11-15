トゥヘル氏とデ・ラ・フエンテ氏、人種差別に関する見解で対立

ドイツ代表トゥヘル監督が人種差別への備えを述べたことに対し、スペイン代表デ・ラ・フエンテ監督が激しく反発。両監督の対立構造と今後の試合への影響を解説。

ドイツ代表 監督の トーマス・トゥヘル 氏は、試合前の準備過程で想定されるトラブルへの備えについて言及し、その発言が大きな論争を巻き起こしている。トゥヘル氏は、人種差別の発生を予測しているわけではないとしつつ、過去の事例を踏まえて選手たちにプロトコルを説明する時間を確保する可能性に言及した。

プロトコル説明の必要性を強調

トゥヘル氏は、「何らかのトラブルが起きるとは予想していない」と明確に強調した。ただし、万が一の事態に備え、選手たちにプロトコルについて説明する時間を5分ほど設けるかもしれないと語った。この対応は、もしそういった事態が起きた場合に、指導者側としてどう対応するかを示すための準備であると説明している。

Also read ゴムマリの専門業務AI-BPO、『月次決算チェック』を提供開始

スペイン監督が人種差別否定で反論

トゥヘル監督の発言を受けた直後、スペイン代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテ氏は強烈な反論を披露した。デ・ラ・フエンテ氏は、「はっきり言っておくが、トーマスにもそう伝えてくれて構わない」と述べた上で、スペイン社会における状況について断定的な見解を提示した。

「スペインに人種差別は存在しない。それだけのことだ。非常に明確だ」とデ・ラ・フエンテ監督は主張した。さらに、「イングランドと同様、スペインにも人種差別はない。我々の中に、人種差別主義者など一人もいない」と、自国の社会構造や選手たちの人種意識について否定的な見解を一掃した。

Advertisement

トゥヘル氏の意図を再説明

その後、メディアから改めて人種差別問題についての見解を問われた際、トゥヘル監督は自身の発言が誤解されている可能性を示唆した。トゥヘル氏は、「私はスペインにおける人種差別について語ったことは一度もない」と語り、意図的に問題を荒立てるつもりはなかったと釈明した。

「何が起こるかという質問に対し、私は丁寧に答えた。人種差別が起こるなどとは、そもそも想定していない」とトゥヘル氏は説明した。これは、質問者側から『もしこうなったら、ああなったら、どうするのか？』と具体的なシナリオを問われたため、その回答として『もしそうなった場合には、規定の手順が用意されている』と答えただけだと付け加えた。

試合開催への期待と現状

トゥヘル監督は、この経緯を踏まえ、問題なく試合が開催されることへの期待を口にしている。両監督の間には見解の相違が生じたものの、トゥヘル氏のコメントは特定の国を批判したものではなく、あくまで一般的な備えについての議論であったことが強調されている。

この出来事は、国際的なサッカー大会における人種差別への敏感な立場と、各国監督の責任ある対応のあり方を浮き彫りにしている。両チームは、この論争が試合前の緊張感を高めることなく、純粋な競技の結果に焦点を当てた展開へと移行することを期待している。