トゥヘル監督、ライスを副キャプテンに指名、ケインに次ぐリーダーを擁する

トゥヘル監督は、今回のワールドカップでライスを副キャプテンに任命し、主将ケインに次ぐリーダーを擁した。ライスは、代表合宿地に到着し、アーセナルのチームメイトも同行した。トゥヘル監督は、代表チーム成功にライスの人柄と経験が必要と判断した。ニュージーランド戦後の会見では、デクランが私の副キャプテンだと明言した。トゥヘル監督は、ケインがいない時にオリヴァー・ワトキンスを先任し、デクランに副主将を任せたはずと振り返った。ライスは10月のウェールズ戦でケイン欠場時にキャプテンマークを巻いている。

トゥヘル監督 、 ケイン の控えに ライス を指名 トゥヘル監督 は、今回の ワールドカップ で ライス を 副キャプテン に任命し、主将 ケイン に次ぐリーダーとした。 ライス は土曜の夕方、フロリダ州ウェストパームビーチにある 代表合宿地 に到着。

アーセナルのチームメイト、サカ、マドゥエケ、エゼも同行した。 その頃、代表チームはタンパでニュージーランドを1－0で下していた。 今季プレミアリーグ制覇に貢献した活躍が評価された。 チャンピオンズリーグ決勝進出で過密日程だったものの、トゥヘルは代表チーム成功にライスの人柄と経験が必要と判断。

ニュージーランド戦後の会見では「デクランが私の副キャプテンだ」と明言した。 トゥヘル監督はメディアに副主将就任を喜々と認めたが、ライス本人が正式に説明を受けているかは不明だ。 同監督は「ケインがいない時にオリヴァー・ワトキンスを先任し、デクランに副主将を任せたはず」と振り返った。 ライスは10月のウェールズ戦でケイン欠場時にキャプテンマークを巻いている。

ライスらアーセナル組は日曜日から代表チームに合流し、メイングループで練習を開始した。 しかしトゥヘル監督は、水曜日にオーランドで行われるコスタリカ戦での起用について慎重だ。 遅れて合流した選手を先発させるかは未定で、「状態を見てから決める」と語った。

"まだ分からない。 彼らの状態を見てから決める"とトゥヘル監督は4人の起用について説明した。

"彼らは土曜に戻り、3日トレーニングする。 その様子を見て、試合では60〜70分出場できる選手を起用する。 クロアチア戦まで6日あるから、調整できる"イングランド代表はコスタリカ戦後にマイアミFCとの非公開試合を追加し、全選手のコンディション調整を図る。 オーランドで出場時間が限られた選手は、この試合でプレー時間を伸ばし、6月17日のグループL初戦クロアチア戦へ万全を期す。

"非公開試合をもう1試合行うことで出場時間を調整する。 コスタリカ戦で70分プレーした選手と20分しかプレーしなかった選手では不十分だからだ。20〜30分しかプレーしていない選手は翌日も出場させる"とトゥヘル監督は語った。 カンザスシティでのクロアチア戦後、イングランドはグループステージでガーナ、パナマと対戦する





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