トゥウェンテDFナイスタット、フェイエノールト選手に最年少記録を奪われも自信満々

オランダU-21代表に招集されたトゥウェンテの左利きDFナイスタット。17歳のフェイエノールト選手に最年少記録を奪われたが、クラブでの活躍とバルセロナ関連の噂への冷静な姿勢を明かす。

オランダの若手DF、 ナイスタット が17歳のアタッカー、ジェライノ・ スハーケン （ フェイエノールト ）の招集により、 オランダU-21代表 における最年少記録の座から降ろされることになった。しかし、左利きのDFである ナイスタット は、この年齢で既に トゥウェンテ の公式戦に43試合出場という圧倒的な実績を残しており、代表での新記録に動じる様子はない。

アヤックス戦の激闘と試合分析

ナイスタットが印象に残っている試合の一つは、先週の日曜日にグロールシュ・フェステで開催されたアヤックスとの対戦だ。この見応えのある試合は最終的に2-2の引き分けに終わった。ナイスタットは、攻守が激しく入れ替わるこの試合を「見ている人にとっても楽しい場面がたくさんあった」と振り返り、プレーを通じて大きな満足感を得たようだ。

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彼は試合の展開について、「序盤はアヤックスの方が優勢だったが、途中から流れが変わり、我々の方がボールを持つ時間が増えた」と分析した。多くのチャンスを創出できたわけではないものの、アヤックスを上回る数の機会を捉えたと評価。総合的に見て、引き分けは両チームにとって妥当な結果だと結論づけた。

チーム内での適応とバルセロナ関連への姿勢

アルメロ出身のナイスタットは、今季のクラブでのプレーぶりに高い満足感を示している。「ここ数カ月は安定してプレーできており、チーム全体としても良い流れがある」と語った。チームメイトとの理解が深まり、重要な試合で自身の能力を発揮できるようになったことを自信の源泉としている。

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一方で、カタルーニャのメディアではFCバルセロナへの移籍関連が頻繁に報じられているが、ナイスタットはこうした噂に対して明確な距離を置いている。「いろいろな話が目に入ってくるが、いつも少し距離を置くようにしている」と述べ、自分自身の調子が良好であるため、現在はクラブでの活動に集中する必要があると考えている。

チーム内での人間関係構築についても、すでに完璧に適応していることを明かした。ロッツは以前から同クラブに在籍しており、ナイスタットを暖かく迎え入れたという。また、同じマネジメント会社に所属しているヤンセとは特に仲が良く、選手宿舎のホテルでも離れないほどだ。二人でビリヤードを楽しんだり、部屋でプレイステーションを使ってFIFAをしたりしているという。

代表活動における姿勢と今後の展望

ナイスタットは、多くのチームメイトよりも年下であることを特に意識していない。ピッチに立てばただのサッカー選手であり、年齢は関係ないと割り切っている。彼は、「それぞれ理由があって招集されており、大会期間中にチームメイトのことをもっと知ることで、新しいことを学べる」と捉え、その経験を自身の成長に役立てると意欲を見せた。

U-21オランダ代表への参加にあたり、チームに過度な緊張感やプレッシャーを感じていない。勝たなければならないという認識は共有されているものの、それに余計な負担をかける必要はないと考えている。過去の代表活動では、可能性を残すために3試合すべてで勝利する必要があったが、幸いにも2勝1分けで規定をクリアした経験がある。

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今大会でも、勝利することが最重要課題であると理解しつつも、平常心を持ってプレーに臨む準備ができている。若い選手たちとの競争や共感の中で、より高いレベルのサッカーを追求し続ける姿勢が、彼の将来のさらなる飛躍を支える基盤となっている。