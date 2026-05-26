トイズファクトリー、あのの発言騒動で鈴木紗理奈へ正式謝罪 番組降板も表明

歌手タレントのあのが出演した深夜番組で鈴木紗理奈の名前を嫌いと発言し炎上。所属事務所トイズファクトリーが公式ウェブで謝罪し、テレビ朝日も謝罪声明を出す中、あのはXで番組降板を発表した。

歌手でタレントのあのが所属する事務所「 トイズファクトリー 」は、26日付で公式ウェブサイトを大幅に更新し、先週起きた一連の騒動について正式に謝罪しました。 公式サイトに掲載された「一連の事態に関するお詫び」の文面は、まず読者に対する感謝の意を述べた後、同社所属タレントのあのが出演した テレビ朝日 系深夜番組『 あのちゃんねる 』（毎週月曜0時15分）において、同僚タレントである 鈴木紗理奈 さんの名前を「嫌いな芸能人」として言及したことが、視聴者や関係者に多大な不快感と混乱を招いたことを認めています。

トイズファクトリーは、鈴木さんおよびその関係者に対して、「所属事務所として心よりお詫び申し上げます」と明記し、今後は同様の問題が再発しないよう、番組制作側との連携を見直す旨を約束しました。



この騒動の発端は、18日に放送された『あのちゃんねる』で、あのが自らの意見として「嫌いな芸能人」の一人に鈴木紗理奈さんの名前を挙げたことにあります。 番組内での発言は、単なる個人的な感情表明にとどまらず、視聴者からは「いじめに近い」「職場でのハラスメント」といった批判が殺到し、SNS上でも激しい議論が巻き起こりました。

鈴木さんは放送後すぐに自身のインスタグラムに「普通にいじめやん」とコメントし、精神的なダメージを受けたことを訴えました。 これに対し、テレビ朝日は22日に公式声明を出し、「鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております」と謝罪し、同番組の公式サイトでも23日に改めて謝罪文を掲載しました。



その後、あのは23日に自身のX（旧Twitter）アカウントを通じて、番組制作側からの演出指示や編集方針に対して「不本意な状況が続いていた」と長文で告白し、さらに「もう続けたくないので番組を降ります」と降板を表明しました。

この声明は、制作側との意見の相違が表に出た初めての事例として業界内でも大きく取り上げられ、タレントとメディアの関係性や、芸能人が発言する際のリスクマネジメントについて新たな議論を呼び起こしました。 番組側は、今後の放送内容について再検討するとともに、視聴者への配慮を強化する旨を約束し、関係者全員が再び信頼を取り戻すべく動き出しています。 この一連の出来事は、芸能界における発言の自由と責任の境界線を再度問い直すきっかけとなり、業界全体にとって重要な教訓となるでしょう





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