放送プロデューサーのデーブ・スペクターがテレビ朝日番組に出演し、関芳弘文科相に対する問責決議案が反対多数で否決されたことについてコメント。圧倒的な否決ではないため、週刊誌からの続報や新たな告白の可能性にも触れつつ、与党の対抗姿勢や野党の妨害工作といった政治的な思惑も指摘した。

放送プロデューサーでタレントの デーブ・スペクター が27日、金曜コメンテーターを務める テレビ朝日 系「大下容子ワイド！ スクランブル」（月～金曜午前10時25分）に出演。 関芳弘 文科相に対する問責決議案が反対多数で否決されたことについてコメントした。

賛成120、反対124の反対多数で否決されたことが判明すると、デーブは「圧倒的な否決ではないので、これからハードルが高いと思うんですね」と私見。

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「第3弾、第4弾と週刊誌の続報が出る可能性もゼロではありません。 まして否決になったからこそ、いろいろと通報があったり告白があったりする可能性もゼロではない。 ただ、今のところ否決であるということは尊重するしかないと思う」と述べた。 一方で問責決議案そのものについては「関大臣の倫理を裁いてるよりは、問責すべきかどうかということ。