データ活用の課題を解決するAIが日本電気から登場！

AIがデータ分析やレポーティングのスピードを飛躍的に向上させ、企業のデータ活用の課題を解決する。具体的な分析事例や施策立案までのプロセスを解説します。

さらに生成AIの登場により、分析やレポーティングのスピードは飛躍的に向上しています。

"データはある","分析もできる"――そんな環境は整いつつあります。 しかしながら、多くの企業がデータを活用する一方で、"なぜ成果が出たのか","何を変えれば成果が伸びるのか"まで説明できているケースは多くありません。 たとえば、リゾートホテルにおいて、顧客満足度やリピート意向を高めるために"接客"や"おもてなし"を強化すべきだと考えていても、実際には、食事、客室、価格、滞在体験など、複数の要因が絡み合う中に成果を動かしている要因が隠れているかもしれません。

相関だけでは見えなかった"本当に効いている要因"を見極めても、そこから生まれた打ち手が実際に成果につながるかどうかは、検証しなければ分かりません。 実際の分析事例をもとに、成果につながる真因の特定から仮説設計、検証、次のアクションへの落とし込みまでを、どのように進めたのか具体的に解説します。 株式会社hootfolioは、"科学的な意思決定を、あらゆる人に"を掲げ、2025年に日本電気株式会社（NEC）からカーブアウトしました。

NECの研究所で生まれた因果AI"causal analysis®︎（コーザル・アナリシス）"により、専門知識がなくてもデータから"成果を動かす要因"を特定。 施策立案から実験による検証・改善までのプロセスを一気通貫でご提供します





PRTIMES_TECH / 🏆 113. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI データ活用 課題解決 施策立案 検証・改善

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LGエレクトロニクス、新型有機ELテレビ3シリーズを発表 最高峰の画質とゲーム性能を両立LGエレクトロニクスは、4K有機ELテレビの新シリーズ「LG OLED evo AI W6」「LG OLED evo AI G6」「LG OLED evo AI C6」の計10モデルを発売する。Hyper Radiant Colorテクノロジーやα11 AI Processor 4K Gen3を搭載し、輝度・黒表現・色再現を大幅に向上。超薄型ワイヤレスモデルやゲーム向け高リフレッシュレート対応など、幅広いユーザーニーズに対応する。

Read more »

Tripo AI、シリーズA+およびA++ラウンドで総額約2億ドルを調達 AI 3D・ワールドモデル開発を加速CHINADEAのプレスリリース（2026年6月9日 18時15分）Tripo AI、シリーズA+およびA++ラウンドで総額約2億ドルを調達 AI 3D・ワールドモデル開発を加速

Read more »

禁止か、野放しか 二者択一だったMCPでガバナンスを実現する「AI MONBAN」2026年6月9日、サイバーセキュリティクラウドはAIセキュリティ領域での事業展開についての説明会を開催。子会社のDataSignと連携することで、AIエージェントの利用を統制する新サービス「AI MONBAN」の提供を開始するとともに、調査会社ガートナーの提唱する「AI TRiSM」に対応した基盤の提供を実現するサービスや体制を拡充した。

Read more »

Tripo AI、シリーズA+およびA++ラウンドで総額約2億ドルを調達 AI 3D・ワールドモデル開発を加速Holymolly Limitedのプレスリリース（2026年6月10日 13時44分）Tripo AI、シリーズA+およびA++ラウンドで総額約2億ドルを調達 AI 3D・ワールドモデル開発を加速

Read more »

アナログ・テック、Axelera AI Metis® AIPU搭載のコンパクトAI PC「AIR-AD-AI-001」を発売 ― 214 TOPSのAI推論を省スペース筐体でアナログ・テック株式会社のプレスリリース（2026年6月10日 17時21分）アナログ・テック、Axelera AI Metis® AIPU搭載のコンパクトAI PC「AIR-AD-AI-001」を発売 ― 214 TOPSのAI推論を省スペース筐体で

Read more »

アナログ・テック、Axelera AI Metis(R) AIPU搭載のコンパクトAI PC「AIR-AD-AI-001」を発売 ― 214 TOPSのAI推論を省スペース筐体でアナログ・テック、Axelera AI Metis(R) AIPU搭載のコンパクトAI PC「AIR-AD-AI-001」を発売 ― 214 TOPSのAI推論を省スペース筐体で

Read more »