数年前まで、千葉県柏市の後藤進さん（７６）の自宅からは、近所の人たちが野球やサッカーを楽しむ草地が見渡せた。 いまその眼前には、香港拠点の資産運用会社ＰＡＧが所有する高さ３１メートルのデータセンター２

数年前まで、千葉県柏市の後藤進さん（７６）の自宅からは、近所の人たちが野球やサッカーを楽しむ草地が見渡せた。

「毎朝起きて玄関から出ると、２棟がドーンと立っている」と元自動車整備士の後藤さんは言う。 「すごい圧迫感がある。 これを毎日見ていると、精神的にかなり負担感がある」。 各棟の広さは大型スーパーほどだが、高さは１０階建てのマンション並みだ。

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規制の緩さと政治的安定から、他国がデータセンター産業に行政上の抑制策を講じる中でも、日本はデータセンター投資を引き寄せている。 一方でデータセンターの約６０％は約３７００万人が暮らす人口密集地の東京圏周辺に集中。 住民の反対運動の高まりを受けて、政府が経済成長の原動力として期待する産業のあり方について見直しが進められている。 対立の未然防止も目的の一つとする政府のアクションプラン（行動計画）は年内に策定される予定だ。