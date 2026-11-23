マンチェスター・ユナイテッドのアーヤン・ロビン・ファン・ペルシ、特にファン・ペルシではなくデ・リフトの復帰戦は惨敗に終わった。彼のミスがリヴァプールに4点目を許し、ガリー・ネヴィルとロイ・キーン両名がチームの不振とデ・リフトのプレーを痛烈に批判した。新監督ポチェッティーノ率いるチームは、次節スポルティング・リスボン戦での復帰を懸けた戦いとなる。

は皮肉を込めてこう評した。

「デ・リフトは混乱を如実に象徴する存在だった。 イサクではなく、またしても空間をマークしていたが、スウェーデン人FWがシュートをゴールから大きく外したことで、さらなる恥をかかずに済んだ」精彩を欠いた試合にふさわしく、デ・リフトの最後のプレーも実を結ばなかった。82分のパスミスが、ビクトル・ムニョスによるリヴァプールの4点目の起点となった。

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「復帰するのは本当に難しい。6パイント飲んでサッカーをするようなものだ。 奇妙な感覚なんだ」。 試合後、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ガリー・ネヴィルは一方、ユナイテッドの元主将ロイ・キーンの批判は、さらに歯に衣着せぬものだった。 元MFが矛先を向けたのはデ・リフトだけでなく、チーム全体だ。

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「リヴァプールは8点取るべきだった。 おそらく8点か9点だ。 信じられないほど多くのチャンスがあった。 それなのに、みんなピッチを去って『4失点もそれほど悪くない』と言う。

悪態をつきたくなるよ」悪夢の復帰戦を終えたデ・リフトに、先発の機会が再び与えられるかは、来週水曜日に明らかになる。 新監督マウリシオ・ポチェッティーノ率いるチームは、チャンピオンズリーグでスポルティング・リスボンとのアウェー戦に臨む。