デ・ラ・フエンテ監督、ヤマルへの過大期待に警鐘 メッシ後継者論は慎重に検討すべき

バルセロナの若手スター・ヤマルについて、デ・ラ・フエンテ監督が過度な比較と期待の危険性を指摘。ハムストリングの回復が順調だが、2026年ワールドカップ開幕戦での起用は慎重に検討中。

デ・ラ・フエンテ 監督は、アルゼンチン出身の若き才能、 ヤマル ・アルバラド・サラーノ（通称 ヤマル ）が持つ潜在能力の高さを改めて強調したが、同時に過度な期待や比較が選手に与える影響について慎重な姿勢を示した。

ヤマルは、FCバルセロナの育成システムを経てトップチームに昇格し、プロデビュー以来、リオネル・メッシやファビーニョ・ラミンといったアルゼンチンのサッカー界の偉大なレジェンドと比較される場面が頻繁に見受けられた。 しかし、デ・ラ・フエンテは「サッカー選手は皆、高い能力と知性を備えている。 その中でも神の杖に触れた者はごくわずかだ。 ラミンもメッシもその選ばれた存在だが、ヤマルは自分のペースで成長すべきだ」と語り、過度なプレッシャーを背負わせるべきではないと警鐘を鳴らした。

さらに、同監督はユーモアを交えて「メッシはこれまで多くの赤ちゃんを抱いてきただろう」と笑い、偶然や運命についての哲学的な見解も述べた。

「偶然は神が名乗りを上げないときの別名に過ぎない。 どんな出来事にも理由がある」とし、ヤマルの成長過程を自然な流れとして受け止める重要性を強調した。 2026年FIFAワールドカップを見据える中で、デ・ラ・フエンテはヤマルの現在のコンディションについて前向きな評価を下した。 最近の合宿では、ハムストリングの軽度の負傷から回復しつつあり、トレーニングへの参加度合いも上がっているという。 開幕戦に向けての出場可否については依然として不透明な部分が残るものの、監督は「彼は予定より早く目標を達成している。

初戦に出場できる可能性は高いが、必ずしも先発ではない。 少しプレーさせるか、第2戦まで待つかを慎重に検討する」と述べ、起用タイミングに関しては選手の体調とチーム全体の戦術バランスを最優先に考える姿勢を見せた。 ヤマル自身もメディアでの過度な噂や比較を否定し、「自分は自分のスタイルでサッカーを楽しんでいる。 誰かと比べられることはモチベーションにならない」とコメントしており、個々の選手が自らのアイデンティティを保ちながら成長していくことの重要性が改めて浮き彫りになった。

今回のコメントは、若手選手の育成とメディアの役割、そしてファンが期待する「次世代のスーパースター像」についての再考を促すものでもある。 デ・ラ・フエンテ監督は、ヤマルが持つ技術的な才能だけでなく、精神的な成熟度やチームへの貢献度を総合的に評価し、無理に「メッシの後継者」と位置付けることが選手個人の成長を阻害しかねないと指摘した。 これに対し、アルゼンチンやヨーロッパのサッカーファンの一部からは、「次のメッシを見つけるべきだ」という声も根強く上がっているが、監督は「サッカーは結果だけでなく、プロセスも大切だ。

ヤマルが自らの道を切り開く姿勢を尊重したい」と締めくくり、長期的な視点での育成方針を示した。 今後の試合での起用やパフォーマンスが、ヤマルのキャリアだけでなく、アルゼンチンのサッカー文化全体に新たな潮流をもたらすことが期待される





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ヤマル デ・ラ・フエンテ メッシ後継者 バルセロナ 2026年ワールドカップ

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