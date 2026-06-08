デ・ラ・フエンテ監督は練習場でのガビのタックルを否定

スペイン代表監督のデ・ラ・フエンテは練習場でのガビのタックルを否定した。ガビはマンチェスター・シティのスター選手ロドリの足を踏んだように見え、ベテランは痛みを訴えた。デ・ラ・フエンテ監督はガビの競争心を高く評価し、選手たちはこの若手がもたらす精神的な強さを高く評価している。デ・ラ・フエンテ監督はペルーとの親善試合へ向け戦術を説明し、2026年ワールドカップに全選手が万全で臨めるようメンバー入れ替えを検討した。

デ・ラ・フエンテ 監督は練習場でのガビのタックルを否定、 ロドリ へのタックルがSNSで拡散されたことを受け、 スペイン代表 監督はガビへの批判を即座に否定した。 バルセロナ所属のMFガビは練習中、マンチェスター・シティのスター選手 ロドリ の足を踏んだように見え、ベテランは痛みを訴えた。

ラ・ロハの指揮官は、試合でも練習でもガビがチームに持ち込む競争心を高く評価すると明言した。 デ・ラ・フエンテ監督はこう語った。

「これがサッカーだ。 ただの練習だ。 選手たちは全力を尽くしている。 誰も謝る必要はない。

ガビにはエネルギーと意欲がある。 ペース配分には注意が必要だが、私はこのガビを求めている」。 ロッカールームの雰囲気は監督の戦術観を反映し、選手たちはこの若手がもたらす精神的な強さを高く評価している。 クリスタル・パレスのウイング、イェレミー・ピノは、このエネルギッシュなバルセロナスターがチームに与える影響を尋ねられた際、トレーニング場での出来事を冗談めかして流した。

ガビの騒動とは別に、デ・ラ・フエンテ監督はペルーとの親善試合へ向け戦術を説明した。 イラク戦後、2026年ワールドカップに全選手が万全で臨めるようメンバー入れ替えを検討し、次戦では異なる先発起用を予告した。

「イラク戦に出場しなかった選手たちに機会を与えるのが目的だ。 頭の中にはメンバー構成があるが、必ず変更する。 不測の事態がなければ、ワールドカップ開幕戦のプランはできている。 サッカーには予想外の展開があるが、水曜日の先発は明かさない





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デ・ラ・フエンテ ガビ ロドリ スペイン代表 2026年ワールドカップ

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