バルセロナのMFフランキー・デ・ヨングが、ハンジ・フリック監督の下でセンターバックを任された経緯や、複数ポジションでの役割、負傷からの復帰、ラミン不在の影響、過密日程への考えについて語った。

ハンジ・ フリック 監督との関係や、 センターバック で起用される可能性については、練習中に指揮官がその位置での適性を試したいと考えたことがきっかけだったと説明した。

「いくつかの練習で、フリックが僕をそこに置いて、どうプレーするかを見ていた。 アラベス戦では、センターバックで僕が必要だったんだと思う。 すべてはそこから始まった」 複数のポジションをこなせることについては、こう付け加えている。

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「前にも言ったように、コンディションは素晴らしい。 バルセロナにいる以上、常に自分の価値を証明し続けなければならない。 ポジションについて言えば、僕は自分をMFだと考えているし、僕がそこでプレーしていることはみんな知っている。 でも、チームや監督が必要とするなら、いつでもやるよ」「ラミンのような選手がいなければ、その不在は必ず感じるものだ。

彼は一人で多くのことを生み出せるし、並外れた才能を持っている。 彼のような選手がいないのは間違いなく痛い。 でも、僕たちには才能豊かな選手がたくさんいるし、彼抜きでも勝てなければならない」負傷から復帰した後、先発メンバーとしての存在感が薄れたと感じるかと問われると、デ・ヨングはこう答えた。

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「いや、僕はケガをして、今は戻ってきた。 自分に大きな自信を持っている。 どうなるか見てみよう。 でも、もちろんいつも通り先発でプレーしたい」 さらに、フリック監督との関係やキャプテンマーク、夏に負った負傷の影響についても語り、今に集中したいとの考えを示した。

「ケガのことや夏に起きたことについてはもう何度も話してきた。 監督との関係は良好だ。 今は調子もいいし、力強さも感じている。 今起きていることに集中しようとしている」シーズン中の過密日程については、バルセロナの選手たちは多くの試合をこなすことに慣れており、詰まったスケジュールを不安視していないと説明した。

「僕たちは多くの試合を戦うことに慣れている。 たいてい週に2試合か3試合だ。 準備はできているし、こういうCLの試合を戦うことを楽しんでもいる。 疲れは感じるけど、しっかりトレーニングを積んでいる」 また、序盤に2点のリードを許しながらも勝利を収めたビジャレアル戦についても振り返った。

「それは問題ないよ。7分の時点で0-2で負けていた。1点目はテクニカルなミスからビジャレアルに見事なゴールを決められたもので、2点目も似たような形だった。 僕たちは多くのチャンスをつくったけど、彼らはそうではなかった。 僕にとっては妥当な勝利だった。 試合の入りが悪いことが問題だとは思っていない」