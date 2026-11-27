俳優のデヴィッド・ハーバーがサンタクロースを演じるクリスマス・アクション映画『バイオレント・ナイト2』（12月4日、日米同時公開）より、高さ15メートル、全長21メートルのジップラインを使ったアクシ…

俳優のデヴィッド・ハーバーがサンタクロースを演じるクリスマス・アクション映画『バイオレント・ナイト2』（12月4日、日米同時公開）より、高さ15メートル、全長21メートルのジップラインを使ったアクションシーンの裏側に迫る特別映像が解禁された。

前作では武装強盗集団を相手に孤軍奮闘したサンタクロース。 今作ではクリスマスの本当の意味を見失い、魔法の力を失ってしまう。

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“ただのおじさん”と化したサンタが、クリスマスイブのショッピングモールを占拠したギャング集団に、知恵と身の回りのアイテムを駆使して立ち向かう。 前作では武装強盗集団を相手に孤軍奮闘したサンタクロース。 今作ではクリスマスの本当の意味を見失い、魔法の力を失ってしまう。