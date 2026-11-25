【11月25日 AFP】デンマークの中道左派、社会民主党を率いるメッテ・フレデリクセン首相は24日、先週、同国の「グレート・リプレイスメント（人口の大置換、移民の流入によって既存の文化・民族が置き換えられること）」に言及したことをめぐり、極右と同一視されることを拒否する姿勢を示した

【11月25日 AFP】デンマークの中道左派、社会民主党を率いるメッテ・フレデリクセン首相は24日、先週、同国の「グレート・リプレイスメント（人口の大置換、移民の流入によって既存の文化・民族が置き換えられること）」に言及したことをめぐり、極右と同一視されることを拒否する姿勢を示した。

「愛する祖国を守り抜きたいと思うのは、悪いことではない」と主張した。 フレデリクセン氏は「わが国はデンマーク社会であり、われわれの起源や出自は民族的な意味でのデンマーク人だ」と述べた。 フレデリクセン氏の発言は、欧州の若者を中心とする反移民運動「ジェネレーション・アイデンティティー」のデンマーク支部から称賛された。 だが24日、2011年7月にノルウェーで起きたネオナチのアンネシュ・ベーリング・ブレイビク受刑者による襲撃事件の生存者であるノルウェー人が寄稿した論説が、議論を呼んだ。

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タリエイ・イェンセン・ベク氏はデンマーク紙ポリティケンへの寄稿で、「欧州の指導者が、ましてや社会民主主義者が、『グレート・リプレイスメント』という言葉を借用するとは、夢にも思わなかった」と述べた。

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「『グレート・リプレイスメント』は中立的な用語ではない。 この言葉には歴史がある。 ウトヤ島で若者たちの命を奪うことにつながった歴史だ」フレデリクセン氏は16日、欧州連合（EU）加盟5か国がアフリカのルワンダに不法移民の送還拠点を設置する計画を正当化した。 同氏は6年以上にわたり、EU域外に不法移民送還拠点を設置する計画を推進してきた。 AFP