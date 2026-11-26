26年間のデータを分析したデンマークの研究では、精子濃度や総数に年々の減少傾向は見られず、むしろ初期と比較してわずかな改善が確認された。しかし、男性の約36%がWHOの基準を下回り、依然として不妊リスクへの懸念が残る結果となった。

2022年の研究では北米・南米・ヨーロッパ・オーストラリア・アジア・アフリカなど、世界各地で精子の数が減少傾向にあることが示されましたが、その程度には地域差がありました。 そこで デンマーク の研究チームは、26年間にわたって採取された若い デンマーク 人の精液サンプルを分析しました。

被験者の数は合計8320人で、いずれも1996～2022年にかけて兵役適性評価を受けた若い男性でした。 データを分析したところ、精子濃度の中央値は4500万個/mL、精液に含まれる総精子数は1億4100万個、前進運動ができる精子は61％、正常な形の精子は6.5％でした。 年による変化を追跡すると、精液に関する指標は比較的安定した状態を保っており、精子数や精子濃度が年々低下しているという傾向はみられませんでした。

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さらに、調査初期の1996～2000年と最近の2017～2022年を比較すると、精子濃度の中央値は4400万/mLから4900万/mLに増加するなど、わずかな改善も確認されました。 デンマークの調査結果は男性の精子に対して希望が持てるものですが、男性全体の36％は何らかの指標において、世界保健機関が定める「不妊リスクの増加に関連する基準値」を下回っていました。 研究チームは、「近年は精液の質がわずかに向上しているものの、現状のレベルは依然として懸念すべき問題です。 第1の問題は、精子の質が低い男性の数が多いということです。