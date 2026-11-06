デンスポのドルグ欠場、クリステンセンに続く主力不在でネーションズリーグ戦線は混乱

マンチェスター・ユナイテッド所属のパトリック・ドルグがデンマーク代表として2試合を欠場する。クリステンセンに続き主力が戦線離脱し、ネーションズリーグでの順位確保が厳しさを増している。

デンマーク代表 の キース・デンスポ 監督は、 マンチェスター・ユナイテッド 所属の パトリック・ドルグ が11月の ネーションズリーグ 2試合を欠場すると正式に発表した。これは先頃、デニス・ クリステンセン が代表招集を辞退したことに続く二例目の主力選手不在であり、代表チームはさらに深刻な戦力不足に直面している。

ドルグの負傷状態と出場可否の判断過程

ドルグは直前の代表活動期間中に負傷を負っており、オールド・トラッフォードでのトップチーム練習への復帰が目前に迫っているものの、代表戦に出場できる健康状態ではないと判断された。11月の2試合への参加可否については、最終的な決定権を所有するプレミアリーグのクラブであるユナイテッドが下した。監督によると、これはクラブ側が出場可能な状態ではないと判断したため、比較的単純な合意形成だったという。

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監督は、ドルグの状態について非常に慎重な見解を示した。今週末のリーグ戦でのメンバー入りまで近づいていたものの、負傷の内容が長期化しており比較的複雑なものであることを指摘した。ベンチ入り可能なレベルから、代表戦のような高い強度を要求される活動でプレーできる状態に戻るまでには、まだかなりの道のりが残っていると述べた。

この判断により、ドルグは今週末に行われるマンチェスター・ユナイテッドの試合では欠場する可能性が高い。一方で、デンスポ監督は選手層の厚みと長期ビジョンを両立させる必要性を強調しており、若手選手へのチャンスと代表戦の勝率という課題の間でバランスを取る必要性に迫られている。

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ネーションズリーグでの厳しい日程と順位争い

デンマーク代表は、ネーションズリーグでの最終順位を確保するために、非常に過酷な日程をこなさなければならない。11月14日には敵地で行われるポルトガル戦に臨み、続けて11月17日には本拠地であるパルケン・スタジアムでノルウェーを迎え撃つ。この2試合は、グループステージでの残留や上位進出に向けた得失点や勝点数を左右する重要局面となる。

ベテラン主力選手が相次いで欠場する中、監督は選手層の厚さが試される局面だと述べている。クリステンセンとドルグという2人の重要な戦力が抜け落ちることで、チームのバランスや戦術的な選択肢が大幅に制限される。この期間にどのような戦術を選択し、新しいメンバーをどのように配置するかが、代表の今後の展開に大きく影響を与える要因となる。

後任候補とチーム編成の方向性

欠場する主力選手に代わる可能性のある名前として、ヨアヒム・アンデルセン、ラスムス・ニコライセン、オリヴァー・プロフストゴーア、ヴィクター・ネルソン、ラスムス・ニッセン・クリステンセン、アレクサンダー・バー、ヨアキム・メーレ、ヴィクター・バックらがリストアップされている。これらの選手たちは、代表チームの長期的な構想を実現させるための鍵を握っている。

監督は、若手選手が代表の舞台で経験を積む重要性を認識しており、この機会をポジティブに捉える意向を示している。ただし、現実問題として、ネーションズリーグでの戦績を重視すれば、経験豊富なベテランの存在は不可欠である。若手の成長と代表戦の勝率という、一見相反する目標の間でいかに最適解を見出すかが、監督の手腕が問われる点となる。

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今後のスケジュールとチームの展望

11月の2試合が完了した後、デンマーク代表はどのような方針でチームを再編していくかが注目される。ネーションズリーグの順位確定という短期的な課題をクリアしつつ、2024年またはそれ以降の国際大会を見据えた選手起用を行っていく必要がある。特に、プレミアリーグや他のヨーロッパのトップリーグで活躍する選手たちの代表招集スケジュールとの調整が、今後のチーム運営の重要な柱となる。

デンスポ監督は、選手たちとの信頼関係構築を最優先事項として掲げている。負傷からの復帰を目指すドルグや、代表活動を辞退せざるを得なかったクリステンセンに対する配慮も、この信頼構築の一環である。代表チームの一員として戦うことの意味を選手たちが再認識できるような環境作りが、将来の代表チームの強さに直結すると信じている。