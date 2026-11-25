コンサルティング業界の幹部にとって、中小企業やスタートアップへの転職は、魅力的なものではありませんでした。しかし、今、AIが業界を変えつつある中、そうした企業への転職をする幹部が増えているようです。

（マッキンゼー、ボストン・コンサルティング、ベネディクト・バーンズ）が中堅企業やスタートアップに幹部人材を奪われていると指摘する。 こうした企業はプライベート・エクイティ投資とAIイノベーションの恩恵を受けていると語る。

ランサムによれば、アルバレス・アンド・マルサル（Alvarez & Marsal）、テネオ（Teneo）、FTIコンサルティング（FTI Consulting）、アネックス・パートナーズ（Annex Partners）といった中堅企業は「非常に優秀な人材」を獲得しており、これは数年前には不可能だったことだという。

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ビッグ4からの著名な人物の離職事例は数多い。2024年には中堅企業のFTIコンサルティングが、EYの戦略コンサルティング部門であるEY-Parthenonのグローバルリーダーであるジェフ・レイ（Jeff Wray）とM&A部門責任者ブライアン・サルズバーグ（Brian Salsberg）を相次いで採用した。 2025年4月には、EYの元英国会長スティーブ・バーリー（Steve Varley）とPwCの元最高執行責任者マリッサ・トーマス（Marissa Thomas）が協力し、独自のコンサルティングスタートアップ、ユニティ・アドバイザリー（Unity Advisory）を設立した。

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中堅のプライベート・エクイティ支援コンサルティング会社ウェスト・モンロー（West Monroe）の最高商業責任者（CCO）、ケイシー・フォス（Casey Foss）はBusiness Insiderに対し、過去1年間でビッグ4の専門家からの彼女の会社への関心が25％増加したと語った。 プロフェッショナルサービス企業では、パートナーが新規事業の獲得を担う。 しかしコロナ禍以降、コンサルティングサービスの需要は減少し、サービスの販売が難しくなっている。

成長鈍化は採用に影響し、昇進基準を引き上げたため、リーダー層はトップレベルの企業から期待していた報酬を得られなくなったと、ランサムはBIに語る。 一方、市場へのプライベート・エクイティ投資が中小競合企業の魅力を高め、トップ人材の獲得を可能にしている。 PwCなどの企業ではパートナーの数が減少傾向にある。 スリ・スリパダ（Sri Sripada）はアクセンチュア（Accenture）で18年間マネージングディレクターだった経歴を捨て、2024年にウェスト・モンローのオペレーション・エクセレンス部門に入った。