スコットランド人監督デレク・マクインネスが、グラスゴーの名門サッカークラブ、レンジャーズFCの監督に復帰。3年契約で、前任イェニス・ロールの後任として着任。選手時代を含むクラブへの深い愛着と複数クラブでの豊富な指導経験が評価された。

スコットランド 人監督 デレク・マクインネス が、グラスゴーの名門 サッカー クラブ、 レンジャーズFC の監督に復帰することが発表された。 マクインネスはクラブと3年契約を結び、今週初めに退任したイェニス・ロール監督の後任として着任する。

ロール前監督はオーストリア・ブンデスリーガのレッドブル・ザルツブルクへ移籍していた。 マクインネスは1995年から2000年までレンジャーズでプレーした経験を持ち、選手時代は150試合以上に出場。 監督としてはこの復帰で800試合以上の指揮経験を持つvocationalに至る。 直近ではハート・オブ・ミドロシアン（ハーツ）を率い、PFAスコットランド、スコティッシュ・プレミアシップ（SPFL）、スコットランドサッカー記者協会（SFWA）の年間最優秀監督賞をすべて独占する高い評価を得ていた。

レンジャーズはまた、アラン・アーチボルド、ポール・シェリン、クレイグ・クラークがコーチングスタッフとしてマクインネスに同行すると発表した。 マクインネスはセント・ジョンストン、ブリストル・シティ、アバディーン、キルマーノック、ハーツなど複数のクラブで監督を務めた経験の持ち主で、今回54歳でのレンジャーズ監督就任となった。 マクインネスはクラブからの公式声明で「レンジャーズFCの監督に就任でき、大変光栄です。 私はレンジャーズのサポーターとして育った。

クラブの体制やアンドルー、理事会、ジムのリーダーシップを考えると、今こそこの役職を引き受ける時だと確信しています。 多くの困難が予想されますが、準備はすでに始まっています。 数週間以内に現メンバーと会い、新戦力も迎えることを楽しみにしています」と意気込みを語った。 レンジャーズのアンドルー・キャヴェナ会長も「デレクをレンジャーズに迎えられ大変嬉しいです。

彼は私たちが常に高く評価してきた人物で、今のクラブに必要な存在だと確信しています」とコメントし、マクインネスの資質を称賛した





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サッカー レンジャーズFC デレク・マクインネス スコットランド 監督就任

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