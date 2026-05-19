デル・テクノロジーズがNVIDIAと連携しデスクサイドでエージェンティックAIを実現する新ソリューションを発表

デル・テクノロジーズが発表した Dell Deskside Agentic AIは、高パフォーマンスワークステーションとNVIDIAの技術を統合し、機密データの保護とコスト削減を両立しながらローカル環境で高度なAIエージェントを構築・運用することを可能にします。

デル・テクノロジーズ は、2026年5月18日に米ネバダ州ラスベガスで開催された Dell Technologies World 2026において、AI運用のあり方を根本から変える革新的なソリューションである Dell Deskside Agentic AI を発表しました。

この新たな取り組みは、デル・テクノロジーズが誇る高パフォーマンスワークステーションと、NVIDIAの最先端ソフトウェアスタックである NemoClaw、そして包括的な Dell Services を統合することで実現しています。 最大の特徴は、300億から1兆パラメーターという極めて大規模な主力モデルを、クラウドに頼ることなくユーザーのデスクサイドで直接処理できる点にあります。

これにより、企業はクラウド利用に伴うコストの不透明性やレイテンシー、そしてデータ主権に関する深刻な制約から解放され、ローカル環境でエージェンティックAIワークフローを迅速に導入し、拡張することが可能になります。 現在、多くの企業がAIの導入を進めていますが、AIワークフローが単なるチャット形式から、自律的にタスクを遂行するエージェント型アーキテクチャーへと移行するにつれ、消費されるトークン量は指数関数的に増加しています。

トークン単価自体は低下傾向にあるものの、運用規模が拡大すればクラウドコストは持続不可能なレベルまで急増するリスクを孕んでいます。 また、機密性の高いデータをクラウドに送信することによる知的財産のリスクや、厳格な規制への対応といったデータ主権の課題は、大規模運用における大きな障壁となってきました。 Dell Deskside Agentic AI は、経済性、セキュリティー、データ主権という3つの重要課題を同時に解決するインフラストラクチャーを提供します。

特に、推論処理をローカルに留めることで、コストを完全に予測可能な範囲に抑え、データの安全性を極限まで高めながら、AI環境を詳細に制御できる体制を構築できます。 技術的な中核を担うのが NVIDIA OpenShell ランタイムの統合です。 これにより、個人のデスクサイドワークステーションから強力な Dell PowerEdge XE サーバーに至るまで、 Dell AI Factory with NVIDIA 全体で一貫したセキュリティーおよびポリシー強化レイヤーを適用できます。

開発者はセキュアなサンドボックス環境でAIエージェントの構築、テスト、管理を行うことができ、予測不能なクラウド推論コストや帯域幅の費用を気にすることなく、自由な反復開発に取り組むことが可能です。 実際、エージェント型ワークフローの半数以上がオープンウェイトモデルで実行されているという現状を踏まえ、本ソリューションは300億から2840億パラメーターのモデル範囲を効率的に処理できるよう設計されています。

コーディングアシスタントやリサーチエージェント、さらには金融や公共部門などの規制が厳しい業界向けの高度にセキュアなプライベートAIアシスタントまで、予算やワークロードに応じて最適化されたワークステーションのラインナップが提供されます。 経済的なメリットも極めて顕著です。 検証データによると、パブリッククラウドのAPIを利用する場合と比較して、 Dell Deskside Agentic AI を導入することで2年間で最大87パーセントの支出削減が見込まれるとされています。

これは、インフラストラクチャーのホスティング費用やエネルギーコスト、管理費用を含めてもなお、オンプレミスでの運用が圧倒的なコスト効率を持つことを示唆しています。 また、NVIDIA AI-Q 2.0 Blueprint のサポートにより、リサーチや複雑な意思決定支援を行うマルチエージェントワークフローの展開が加速されます。

これは Dell AI Data Platform を基盤とする Dell-NVIDIA AI-Q 2.0 Reference Architecture として提供されており、特に製造業や金融サービスといったオンプレミスでの厳格なワークロードが要求される業界にとって、パイロット運用から本番稼働への移行を劇的に短縮させる基盤となります。 デル・テクノロジーズのCOOであるジェフ・クラーク氏は、最も効率的なトークンはデータに最も近い場所で生成されるものであり、企業の重要データの多くはクラウドではなく社内に存在することを強調しています。

デスクサイドで機能するAIはそのままデータセンターへとスケールさせることができ、これが次の10年におけるAI展開の標準モデルになると確信しています。 また、NVIDIAのジャスティン・ボイタノ氏も、日々の業務が行われるデスク環境から、大規模なインテリジェンスを創出するAIファクトリーまでをシームレスにカバーするインフラの重要性を説いています。

NVIDIA OpenShell が Dell AI Factory 全体をサポートすることで、企業はローカルでの開発から安全なスケーリング、そして全社的なエージェント型AIの展開までを、単一のプラットフォーム上で一貫して実現できる時代へと突入しました





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デル・テクノロジーズ NVIDIA エージェンティックAI ワークステーション AIファクトリー

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