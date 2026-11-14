デル・テクノロジーズがPC分解実習を開催 創業者マイケル・デル氏の経歴も紹介

デル・テクノロジーズ主催のPC内部構造学習イベントで、林田氏らがハードウェアの組み立て体験とセキュリティ、AI分野の事業展開について解説。創業者マイケル・デル氏の経歴も紹介。

普段何げなく使用しているパーソナルコンピュータの内部構造を直接確認し、部品の組み合わせ方を体感的に学ぶ機会が設けられた。この取り組みの目的は、単なる使用経験にとどまらず、ハードウェアの物理的な構成と組み立てプロセスを実際に体験することで、参加者にコンピュータに対する親近感を持してもらうことにある。

PC内部実習の目的と体験内容

多くの参加者はPCへの接触経験を持つものの、内部のパーツを一つ一つ目視で確認しながら、自らの手で組み立てを行う機会は限られている。今回の実習では、そのような日常的な接触を、具体的な分解と再構築のプロセスへと深めることを目指している。林田氏は、この体験を通じて参加者がコンピュータの仕組みをより身近に感じ取ることを願って講演を行った。

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デル・テクノロジーズの事業領域とセキュリティ

実習の後に紹介された企業は、テクノロジーの力を通じて人類の進歩を促進することを企業目的に掲げるデル・テクノロジーズである。同社はパーソナルコンピュータに加え、サーバー製品や多様なソリューションを提供しており、学校や病院といった幅広い社会インフラ分野でその製品が利用され、社会を支えている役割を果たしている。

また、近年ニュース報道で取り上げられる機会が増加しているサイバー攻撃からPCやデータを防護するセキュリティ分野にも注力している。さらに、急速な普及が進んでいる人工知能（AI）を稼働させるための専用サーバー製品も手がけており、デジタル社会の基盤整備において重要な地位を占めている。

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創業者マイケル・デル氏の起業経緯

企業名である「デル」は、創業者であるマイケル・デル氏の名前に由来しているという歴史的経緯も参加者に伝えられた。マイケル・デル氏は、わずか15万円ほどの資金で事業を立ち上げ、その後の成長を経て2026年9月には一時、世界で2位となる資産家を記録したという事実に言及があった。

この創業者の経歴は、小規模な資金からいかに巨大なグローバル企業を構築し得るかを示す事例として紹介された。林田氏は、参加者に対し、現在訪れている場所が、このような歩みを遂げたグローバル企業の拠点の一つであることを認識してほしいと呼びかけた。

グローバル拠点への期待と今後の展望

今回のイベントは、単なる技術的な理解の向上にとどまらず、企業が置かれている社会的文脈や、その発展を支えた個人史への理解を深める役割も果たしている。参加者は、ハードウェアの組み立てという具体的な作業を通じて、背後にある企業の規模感や技術的野心を実感する機会を得た。

今後も、学校や医療機関などでの活用事例、およびサイバーセキュリティ対策の重要性が強調される中、一般消費者や教育現場におけるコンピュータリテラシーの向上が求められている。デル・テクノロジーズは、このような実習を通じて、次世代のデジタル人材育成と、テクノロジーによる社会貢献の実現に向けて活動を進めていくと考えられる。