デル・テクノロジーズ、当会計年度第3四半期の業績を発表

デル・テクノロジーズ のバイスチェアマン 兼COO（最高執行責任者）、ジェフ クラーク（Jeff Clarke）は、次のように述べています。

「通期の売上高は前年比78%増で過去最高の2,020億ドルを見込んでいます。 当社は今や、インフラストラクチャー ソリューションズ グループ（ISG）が利益と成長の大部分を牽引し、これまでとは異なる企業となっています。 当四半期は、お客様の信用力ならびに資本、土地、電力へのアクセスについて厳格な審査を経た602億ドルの受注を獲得し、過去最高となる1,323億ドルのAI関連の受注残高で期末を迎えました。

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当社では出荷前にラック全体のテストを実施し、納品後6時間以内に稼働させることで、最初のトークン生成までの時間（time-to-first-token）を短縮しているため、お客様はご注文いただいたシステムをより早期に収益へとつなげることができます。 『Dell AI Factory』を導入しているお客様は7,500社を超え、需要は世界中で加速・拡大し続けています」。 デル・テクノロジーズのCFO（最高財務責任者）、デビッド ケネディ（David Kennedy）は、次のように述べています。

「チームが非常に優れた実行力を発揮したことで、過去最高となる549億ドルの売上高、過去最高の1株あたり利益、そして過去最高となる49億ドルの株主還元を実現しました。 売上高に対する営業費用の比率は低下を続けており、非GAAPベースの営業費用は売上高の7%と、当社42年の歴史の中で最低水準となりました。 事業全体に占めるAIサーバーの割合が高まる中でも、事業の成長に伴い企業運営の効率化を継続的に進めてきたことが、収益性のさらなる向上につながっています。

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期初来の営業キャッシュフローは過去最高の108億ドルに達し、取締役会は長期的な価値創出への自信を反映し、株式買戻し承認額の250億ドル増額を承認しました」。

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