デル・テクノロジーズが最新のAMDプロセッサを搭載したノートPCを発売

デル・テクノロジーズは5月29日、最新のAMDプロセッサを搭載したノートPC「Dell 14S」「Dell 16S」「Dell 15」を発売した。最小構成の価格は、それぞれ21万9000円、24万5000円、15万円からとなっている。

デル・ テクノロジーズ は5月29日、最新の AMDプロセッサ を搭載した ノートPC 「 Dell 14S 」「 Dell 16S 」「 Dell 15 」を発売した。 最小構成の価格は、それぞれ21万9000円、24万5000円、15万円からとなっている。

同日に開催された発表会には、デル・テクノロジーズの松原大氏（ジャパンコンシューマー＆リテール アソートメントプランナー兼コンサルタント）が登壇し、製品ポートフォリオの再編について説明した。 デル・テクノロジーズの松原大氏（ジャパンコンシューマー＆リテール アソートメントプランナー兼コンサルタント）同シリーズの第1弾として、14型（1920×1200ピクセル）有機ELディスプレイを搭載した「Dell 14S」と、16型（2880×1800ピクセル）のタッチ対応有機ELディスプレイを搭載した「Dell 16S」が登場した。

最大の注目ポイントは、プロセッサに最新の「AMD Ryzen AI 5 430」および「AMD Ryzen AI 7 445」を採用した点だ。 これらは最大50TOPSのAI処理性能を誇るNPUを内蔵し、Microsoftが提唱する「Copilot+ PC」の要件に準拠している。 Dell 14Sは、輝度300ニト、DCI-P3色域カバー率100%をクリアした14型（1920×1200ピクセル）のOLEDパネルを採用している。 画面はタッチ非対応の非光沢、またはタッチ対応の光沢Gorilla Glassの2種類から選択できる。

一方のDell 16Sは、輝度400ニト、DCI-P3色域カバー率100%の16型（2880×1800ピクセル）OLEDパネルを搭載。 こちらはタッチ対応の光沢Gorilla Glassのみの展開となる。 松原氏は「Copilot+ PCの駆動には高い処理能力が求められるため、メモリも非常に高速なタイプを用意した。 最小構成は16GBだが、用途に応じて最大32GBまで選択可能だ」と解説した。

スリムなボディーながら、USB4（Type-C）を2基備える他、USB Standard-A（USB 3.2 Gen 1）を2基、HDMI 2.1出力ポート、3.5mmイヤフォンジャックを搭載するなど、優れたインタフェースと高い実用性を両立している。 松原氏は「プレミアム向けのXPSシリーズでは薄さを極限まで追求したためにUSB Standard-Aポートを省いたが、Dell Sシリーズではわずかに厚みを持たせることで、同ポートの搭載を実現した」と明かした。

さらに、プロセッサにAMD Ryzen AIシリーズを採用したことで、バッテリー駆動時間も大幅に向上した。14Sの公称値は最大34時間におよび、松原氏も「動画のストリーミング再生時は18時間となるが、モバイルノートPCとして極めて優れたバッテリー性能を確保できた」と自信をのぞかせた。 カラーバリエーションは、Dell 14Sの非タッチモデルが「フロストブルー」、タッチ対応モデルが「セレスティアルブルー」の2色。 Dell 16Sはセレスティアルブルーのみの展開となる。 また、両モデルともWindows Helloの顔認証機能を備える。

本体サイズはDell 14Sが約314.0（幅）×226.15（奥行き）×15.3（高さ）mm、重さが1.46kg。 Dell 16Sは約356.8（幅）×251.4（奥行き）×15.3（高さ）mm、重さは約1.81kgとなっている





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