デル、AIサーバー需要急拡大で通期見通し大幅引き上げ 株価22%上昇

米デルがAI向けサーバー需要の急増を受けて通期の売上高と利益見通しを大幅に上方修正し、時間外取引で株価が約22％上昇した。AIインフラ投資が拡大する中、エヌビディア半導体搭載サーバーが支持を集め、第1四半期の業績もアナリスト予想を大きく超える88％増収を記録した。

人工知能（AI）向けサーバーメーカーの米デルは28日、通期（2026年2月～2027年1月）の 売上高 と利益の見通しを引き上げた。 顧客が データセンター 拡張に動く中で、 エヌビディア の高性能 半導体 を搭載したデルのAI最適化サーバーへの需要が押し上げられていることが背景にある。

株価は時間外取引で一時約22％上昇した。 コアウィーブ、ハネウェル・インターナショナル、サムスン電子などを顧客とするデルは、通期AIサーバー売上高見通しを、従来の500億ドルから約600億ドルに上方修正。 通期の売上高については、従来の1380億～1420億ドルから1650億～1690億ドルへと見通しを大きく引き上げた。

グーグル親会社アルファベットやアマゾン・ドット・コムを含む米IT大手は、今年AIインフラに7000億ドル超を投じる計画で、これがデルやスーパー・マイクロ・コンピューターなどが手がけるサーバー、データセンター機器に対する需要の高まりにつながるとみられる。 これらのAIサーバーは「チャットGPT」などのAIサービスを稼働させるために不可欠で、データや指示を保存するための高度なメモリー半導体を搭載し、そうしたアプリケーションに必要な膨大な計算能力を提供する。

第1・四半期（2～4月）売上高は前年同期比88％増の438億4000万ドルとなり、LSEGがまとめたアナリスト平均予想の354億3000万ドルを大きく上回った。 調整後1株当たり利益は4.86ドル、アナリスト予想は2.94ドルだった。 S&Pグローバル・ビciting・アルファの調査責任者を務めるメリッサ・オットー氏は「デルはその規模、サプライヤーとの関係、そして需要を優先させる能力のおかげで、競合他社よりも優位な立場にあり、供給不足の中で市場シェアを獲得するのに役立っている」と述べた。

ストレージ、ソフトウエア、サーバー製品を含むデルのインフラストラクチャー・ソリューションズ・グループの第1・四半期売上高は181％急増、パソコン部門を含むクライアント・ソリューションズ・グループの売上高は17％増加した





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