一部仕様変更されたスズキ「ハスラー タフワイルド ターボ（4WD）」を試乗レビュー。電動パーキングブレーキやスズキ軽初の後方安全装備を全車標準化し、安全・快適性が大幅進化。キビキビ走るターボと撥水荷室、驚きのCDプレーヤーまで備え、遊びも仕事もこなす最強の相棒です。

アクティブなライフスタイルに似合う軽クロスオーバーとして人気のスズキ「ハスラー」が、マイナーチェンジ（一部仕様変更）しました。 ということで乗ってみたところ、遊びはもちろん、普段の足としてもバッチリの1台であることが判明しました！

ハスラーは軽トールワゴンとSUVを掛け合わせたような、ちょっとほかにはない1台。 アウトドア系の軽自動車といえばジムニーを思い浮かべますが、あそこまでガチでなくても、という方にはピッタリです。 見た目的にも、アウトドア向けっぽい雰囲気的にも、三菱自動車のデリカミニあたりがライバルになりそうです。 今回お借りした車両は「ハスラー タフワイルド」という、よりアウトドアテイストを強めたモデルの最上級グレード「タフワイルド ターボ」（4WD）で、車両本体価格は204万8200円。

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これにナビやドラレコ、そして外装色といったオプションがついた239万6020円の車両になります。 そう、スズキってお手頃価格のクルマが多いんですよね。 消費者の味方です！ エンジンは直列3気筒ターボで、最高出力は64馬力、最大トルクは10.0kgf・m。