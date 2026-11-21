三菱のデリカD:5シャモニーに関するニュース。専用デザインのマッドフラップやオールウェザーマット、カーゴフェンスを組み合わせたシャモニーコンプリートパッケージをディーラーオプションで用意し価格は11万6600円。2026年1月の大幅改良が好評で、同年1月から10月の累計販売台数は2万8245台となり、暦年過去最高だった2007年の2万7340台を上回った。発売から20年目でも改良を重ねている点が評価されている。SNSでは外観やホイールのブラック化を評価する声や、販売店での展示車やカスタムパーツへの関心を示す投稿が見られる。

さらに、専用デザインのマッドフラップ（レッド／ブラック）やオールウェザーマット、カーゴフェンスを組み合わせた「CHAMONIX コンプリートパッケージ 」をディーラーオプションで用意する。

メーカー希望小売価格は11万6600円だ。 同社によると『デリカD:5』は2026年1月の大幅改良が好評で、2026年1月～10月の累計販売台数は2万8245台となり、暦年過去最高だった2007年の2万7340台を上回った。 これらの実績や発売から20年目の現在も改良を重ねている点が評価されているという。 X（旧Twitter）では、発売に合わせて外観を評価する投稿が見られる。

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「デリカD:5シャモニーかっこよ」とシンプルに称賛する声のほか、すでに新型『デリカD:5』に乗っているというユーザーからは「普通にこっち欲しいwww ホイールがちゃぁんとブラック化されてて良き 三菱さん分かってるねぇ」と、ホイールまでブラックで統一した点を歓迎するコメントが寄せられた。 また、販売店で実車を見たユーザーは「デリカD:5 シャモニーも展示されており、他のディーラーでは見かけないカスタムパーツも豊富で、とても参考になりました」と、展示車やカスタムパーツへの関心を投稿している。