映画『デューン』シリーズ完結編『デューン 砂の惑星PART3』が12月18日に日米同時公開される。これに先立ち、TOHOシネマズ日本橋でIMAXレーザー導入記念イベントが行われ、玉城ティナ、大森望、Licaxxxが登壇してシリーズの魅力を語った。IMAX鑑賞体験やポールとチャニの関係性、完結編への期待が語られ、過去2作品のIMAXリバイバル上映は11月27日から1週間限定で全国10館で実施中。

宇宙の覇権を巡る壮大な戦いが繰り広げられる映画『デューン』シリーズ。 その完結編『 デューン 砂の惑星PART3 』が12月18日に日米同時公開される。 これに先駆け、TOHOシネマズ日本橋で28日、 IMAX レーザー導入を記念したシリーズ過去2作品の再上映イベントが開催された。

登壇したのは、いずれもシリーズのファンという俳優・モデルの玉城ティナ、SF翻訳家の大森望、DJのLicaxxx。 それぞれ異なる視点から作品の魅力を語り合った。 フランク・ハーバートのSF小説をドゥニ・ヴィルヌーヴ監督が映画化した本シリーズ。 過去2作品でアカデミー賞8部門を受賞。1作目の『DUNE/デューン 砂の惑星』（2021年）は、IMAX用に制作されたことを示す「Filmed for IMAX」の作品として世界で初めて認定された。

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「『PART1』はチャニの声で始まって、『PART2』もチャニの顔で終わるところとかがすごい印象的で。 ポールの物語なのに、大きなテーマとしてチャニとポールの愛の物語だと受け取っていました」 1作目では、策略によって家族を失ったポールが砂漠に逃れ、“砂の民”と出会うまでが描かれた。 続く『PART2』（2024年）では、チャニと愛を育みながら砂漠の戦士となり、復讐を遂げて英雄へと上り詰める。 しかし、その先に待っていたのは、愛する女性との決別だった。