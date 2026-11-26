【11月26日 AFP】英バンド「デュラン・デュラン」の元ギタリスト、アンディ・テイラーさんが23日、死去した。

【11月26日 AFP】英バンド「デュラン・デュラン」の元ギタリスト、アンディ・テイラーさんが23日、死去した。65歳だった。 バンドと家族が25日夜、前立腺がんとの長い闘病の末に亡くなったことをインスタグラムで明らかにした。

ロックやファンクの影響を受けたテイラーさんのギターは、「ガールズ・オン・フィルム」や「リオ」といったデュラン・デュランのダンスナンバーを支え、1980年代を象徴するサウンドの確立に貢献した。 テイラーさんのきらびやかな音色と歯切れの良いリズムを特徴とするギター演奏は、パンクロックとダンス音楽の要素を融合させた独自のサウンドを生み出す原動力となり、バンドを英国の音楽ムーブメント「ニュー・ロマンティック」の代表的存在へと押し上げた。

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これまでに1億枚以上のレコードを売り上げ、母国英国のシングルチャートでは30曲、米国のチャートでは21曲がトップ40入りを果たした。 ■「消えることのない情熱と大胆さ」妻のトレーシーさんは「世間にとってアンディは素晴らしいギタリストでしたが、私たちにとっては最高の夫であり、愛情深い父親であり、孫を心から誇りに思う祖父でした」と述べた。