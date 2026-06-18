デフ・ヴォイス完結編とシリーズ全貌 手話通訳士・荒井尚人が挑む盲ろう者通訳と前代未聞の裁判

手話通訳士・荒井尚人が盲ろう者のコミュニケーション現場で目の当たりにした現実、長女美和の進路選択と恋愛、妹瞳美の特別支援学校での事件、そして刑事みゆきの捜査が交差する。〈デフ・ヴォイス〉シリーズ完結編を中心に、既刊全巻とスピンオフ作品のあらすじと著者の経歴を紹介する。

手話通訳士 の 荒井尚人 は、NPO法人「フェロウシップ」からの依頼で訪れた障害者作業所で、 盲ろう者 の通訳現場に立ち会う。 コロナ禍で人と人の接触が制限される中、視覚と聴覚の両方に障害を持つ人々のコミュニケーションの場が失われていた事実に気付き、尚人はその現実に強い衝撃を受ける。

一方、長女の美和は猛勉強の末に幼馴染みの漆原英知とともに埼玉県内の私立進学校へ進学し、部活に力を注ぎながら進路と英知との関係に悩む日々を送る。 妹の瞳美は、日本手話を用いた授業が実施されている公立の特別支援学校に通い始める。 母親のみゆきは刑事として多忙な日常を過ごす中、瞳美の学校で大事件が発生し、前例のない裁判へと発展、荒井一家は否応なくその渦中に巻き込まれていく。 〈デフ・ヴォイス〉シリーズの堂々たる完結編として、創元推理文庫から好評発売中の既刊シリーズと合わせて注目を集めている。

第1巻『デフ・ヴォイス』は、手話通訳士の資格を得た尚人が警察時代に関わった殺人事件の容疑者と再会する物語で、コーダである彼の「最初の事件」を描く大幅改稿の決定版。 第2巻『龍の耳を君に』では、場面緘黙症の少年に出会った尚人が手話を教える中で、少年が殺人事件を目撃したかもしれないという不穏な発言をし始める、静かな感動を呼ぶ物語。 第4巻『わたしのいないテーブルで』は、ろう者の女性が実母を刺した傷害事件に関わる尚人を描き、コロナ禍で仕事を失い実家に戻っていた最中の事件を扱う。

スピンオフ作品には『刑事何森 孤高の相貌』があり、強盗で逮捕された供述弱者が冤罪ではないかと考える埼玉県警・何森刑事と荒井みゆきの捜査を描く。 さらに『刑事何森 逃走の行先』は、ベトナム人技能実習生がなぜ罪を犯すに至ったのかを探る、定年前の何森刑事を描く連作ミステリ。 著者は1961年東京都生まれ、早稲田大学卒。 シナリオライターとして活動後、松本清張賞に応募した『デフ・ヴォイス』で2011年にデビュー。

同作は書評サイト「読書メーター」で話題を呼び、シリーズ第2弾『龍の耳を君に』が第17回酒飲み書店員大賞を受賞。 その他の著作に『ワンダフル・ライフ』『漂う子』『ウェルカム・ホーム！ 』『キッズ・アー・ オールライト』『夫よ、死んでくれないか』『青い鳥、飛んだ』などがある





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