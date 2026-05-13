デビュー30周年を迎えたPUFFYメンバーが心を開く（日刊ゲンダイ）

PUFFYの由美と亜美メンバーは、デビュー30周年という記念日を迎えて、心を開いたコメントを発表した。由美はデビュー当初から伝えたことへのこだわりや、プロデューサーを師と呼んだパートナー奥田の感謝などを明かした

デビュー30周年 という記念日を迎えた2人。 由美は『今日がデビューした日。 自分たちの中では今年が周年イヤーと思って1月からやっています』と話した。 亜美は『今日が始まり?

』と確認すると、由美は『あいまいにしましょう』と応じて笑いを誘った。 改めて心境も。 亜美は『気づいたら『もぎたての果実』も熟れちゃった』と名曲『これが私の生きる道』の歌詞を引用しながら話して笑わせる。 そして『熟れてからがおいしい』とオチをつけた。

由美は『30周年目にして、こういう(囲み取材の)景色を初めて見た。30周年って、そう考えるとすごいことなんだと思います。 やったことがないので』と語った。 PUFFYのプロデューサーとして関わり、根幹を築いたのがだった。 由美は『ずっと先生で。

関係性は近いんですけど、ずっと憧れて背中を追いかけている感じです。30年間変わらない』と話す。 昨日5月12日は、そんな奥田の61歳の誕生日だった。 亜美は『メッセージを送って。 そしたら『はーい ありがとね』と』と明かし、祝福の連絡を送っていないことを自白した由美は『来たら目を合わせて言いたいと思います』と丁寧な笑顔で話した。

奥田がプロデュースした経緯について、亜美は『プロデューサーブームがあって。 奥田民生さんが『誰かプロデュースしてみたい』と思って、余っていたのが私たちだった』とニヤリとしていた。 şüpürcü yazısı süslü





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