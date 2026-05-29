デスフェスがPeatixコミュニティアワードでユニークコミュニティ賞を受賞

死をテーマにしたコミュニティ「デスフェス」が、Peatixコミュニティアワード2026でユニークコミュニティ賞を受賞。多様なバックグラウンドを持つ参加者が死を語り合う場を提供し、新しいコミュニティ文化を創出した点が評価された。

東京都渋谷区に拠点を置き、共同代表の市川望美氏と小野梨奈氏が率いるコミュニティ「 デスフェス 」が、2026年5月27日にSCC千駄ヶ谷コミュニティセンターで開催された「 Peatix コミュニティアワード 2026」において、ユニークコミュニティ賞を受賞しました。

この賞は、イベント・コミュニティプラットフォームのPeatixが主催するもので、全国で活動する多様なコミュニティの中から、特に価値ある取り組みを選び表彰するプログラムです。 今年で第2回目を迎えた本アワードは、「Colorful Tapestry」をコンセプトに掲げ、さまざまなジャンルのコミュニティが集う場として開催され、全国から250以上のコミュニティがエントリーしました。 その中からデスフェスが選ばれたことは、大変名誉なことです。 デスフェスは、「死」というテーマを中心に据えたユニークなコミュニティです。

現代日本では死はタブー視されがちですが、誰もがいつかは死を迎えるという事実から目をそらさず、むしろ死を通じて人生を豊かにすることを目指しています。 コミュニティには僧侶や医療・介護従事者、テクノロジー関係者、アーティスト、会社員、学生など、実に多様なバックグラウンドを持つ人々が集い、年間を通じて対話会やWebラジオの配信、研究ネットワークの運営、学術誌の発行、各地でのポップアップイベントなどを実施しています。 これにより、日常の中で気軽に死について語り合える場を提供し、死を語ることで人と人がつながる新たな文化を醸成しています。

特に毎年4月14日（よい死の日）前後には、コミュニティの象徴的なイベントである「Deathフェス」を開催しています。2026年度は渋谷ヒカリエを舞台に6日間にわたって開催され、オンライン参加も含めて延べ5,040人が来場する大きなムーブメントに成長しました。 デスフェスの運営は理事や事務局だけでなく、カツギテと呼ばれる神輿の担ぎ手やボランティアなど、多様な形で支えられています。 一人ひとりが自身の経験や思いを少しずつ持ち寄ることで、緩やかでありながらも誰もが当事者になれる関係性を築いているのが特徴です。

デスフェスが大切にしているのは、死を学ぶことではなく、死という鏡を通して自分の価値観や生き方を見つめ直し、人と人がつながり直すことです。 このユニークな循環を通じて、コミュニティは一人ひとりのウェルビーイングに貢献し続けていきます。 今回の受賞を励みに、今後も死を語り合うことの大切さを広めていきたいと考えています





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デスフェス Peatix コミュニティアワード 死 受賞

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