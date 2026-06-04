デジャヴュが2026年6月5日（金）に「密着アイライナー」極細クリームペンシルの限定色「アーモンドラテ」を全国のバラエティストアと公式オンラインストアで発売

イミュ株式会社の化粧品ブランド「デジャヴュ」が、2026年6月5日（金）に全国のバラエティストアと公式オンラインストアで、「密着アイライナー」極細クリームペンシルの限定色「アーモンドラテ」を発売します。

イミュ 株式会社の 化粧品 ブランド「 デジャヴュ 」が、2026年6月5日（金）に 全国のバラエティストア と 公式オンラインストア で、「密着 アイライナー 」 極細クリームペンシル の 限定色 「 アーモンドラテ 」を発売します。

「アーモンドラテ」は、優しいブラウンに、アーモンドのような赤みを加えたカラー。 やわらかい色と質感、ほのかな血色感で、肌に溶け込むように馴染み、目のフレームを自然に大きく見せます。 まぶた上下のラインも、涙袋のラインにも。 気分によって使い方は自由自在。1本で目もとのラインを全て完成させ、一度描いたらそのままキープ。

サッとひと描きするだけで、狙ってないのに自然に盛れる、初夏の限定カラーです。 直径1.5mmの丸い極細芯で、常に安定した極細の美しいラインを描ける設計。 目頭や目じりなどの細かい部分にも、小回りが効きスッと入り込むため、狙ったところに理想通りのラインを描く事ができます。 目のキワに沿って、またまつげの間を埋めるようにラインを仕込んだり。

目の形、なりたい印象に合わせて、自在にアイラインを楽しめます。 ペンシルアイライナーのなめらかな描き心地を追求すると、芯が硬くなり、肌の上でひっかかりを感じ、描き心地が悪くなってしまいます。 そこで、「極細クリームペンシル」は、芯の骨組みとなるワックスやなめらかさの秘訣となるオイルのバランスを追求しながら、顔料を均一に分散させる＜ルースピグメント処方＞を採用しました。 その結果、肌の上でほどけるように広がり、芯の強度と相反するクリーミーな描き心地を実現。

芯先がつぶれず極細ラインを簡単に描けるだけでなく、ムラの無い、ラインそのものの美しい「極細クリームペンシル」が完成しました。 ワックスやオイルの配合を追求し、顔料の分散性を高くする＜ルースピグメント処方＞により、芯の強度がありながら、なめらかでムラの無い美しいラインが描ける





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