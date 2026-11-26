プレスリリース デジタルハリウッド大学［DHU］1年目の成果発表展「初展 vol.7」開催｜夢中になるきっかけは、きっとここに。

2005年4月、文部科学省認可の株式会社立の大学として東京・秋葉原に開学。 デジタルコミュニケーション学部（4年制大学）とデジタルコンテンツ研究科（専門職大学院）を設置している。

デジタルコミュニケーション学部では、不確実で予測不能な未来を自分らしく生き抜く力を身につける。 デジタルコンテンツ（3DCG/VFX、VR/AR、ゲーム、映像、グラフィック、Webデザイン、メディアアート、プログラミング等）と企画・コミュニケーション（ビジネスプラン、マーケティング、広報PR等）を産業界の第一線で活躍する教員から幅広く学べる一学部一学科制を採用。 さらにグローバル人材を育成するために外国語の重点的な学習プログラムを備え、留学を推進している。 世界49か国・地域出身の学生が在籍し、御茶ノ水駅前で多様性に富むキャンパスを運営している。

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デジタルコンテンツ研究科では、超高度情報化社会においてデジタルコミュニケーションを駆使し、社会に変革を起こすリーダーを輩出すべく、創発的学究領域 の4要素をバランス良く身につけ融合し、理論と実務を架橋する人材育成を行う。 新規事業プランニングとプロトタイピングなど、院生のアイデアの実装およびスタートアップ支援により「令和7年度大学発ベンチャー調査」（経済産業省）では全国大学中17位、私立大学7位となっており、多数の起業家を輩出している。