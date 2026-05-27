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デコ、ラッシュフォードの貢献を称賛 バルセロナの完全移籍可能性と新時代への自信

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デコ、ラッシュフォードの貢献を称賛 バルセロナの完全移籍可能性と新時代への自信
デコマーカス・ラッシュフォードバルセロナ
📆5/27/2026 11:19 AM
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バルセロナのスポーツディレクター、デコが、レンタル移籍で活躍するマーカス・ラッシュフォードを称賛。彼の貢献とプロ意識を高く評価し、クラブとしても喜んでいることを明かした。移籍金3500万ユーロの完全移籍実現の可能性や、ハンス・フリック監督体制で若手が台頭するチームの現在と今後の補強方針について語った。

バルセロナ スポーツディレクター 、デコは、レンタル期間中に活躍した マーカス・ラッシュフォード を称賛し、クラブが彼の貢献を喜んでいると示唆した。 スペインで居場所を見つけたラッシュフォードは、現在、バルサへの 完全移籍 の可能性がある。

カタルーニャで再出発したラッシュフォードは、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍。 デコは彼のプロ意識と活躍を即座に称えた。 ハンス・フリック監督の下、熾烈なポジション争いを勝ち抜き、ラッシュフォードは全大会で14得点をマーク。 特に「エル・クラシコ」でのフリーキックは今シーズンのハイライトとなった。

デコは「マーカスは大きな貢献をした。 レンタルで来ることが簡単ではないトップ選手だ。 ラフィーニャの代役という重圧もあったが、見事にやり遂げた」と語った。 さらに、ベンチに座る期間についても「簡単なことではないが、彼はよく対応し、全力を尽くしてくれた」と称えた。

マンチェスター・ユナイテッドがラッシュフォードの完全移籍を容認すると報じられる中、バルセロナが移籍金3500万ユーロ（約3000万ポンド）を支払うかどうかが焦点となっている。 ラッシュフォードは好シーズンを過ごしラ・リーガに残りたい意向だが、デコは合意を否定しながらも個人的な賞賛を示した。 今シーズンの成功を受け、デコはバルセロナが国内・欧州で圧倒的な時代を迎える入り口にいると確信している。

ラミン・ヤマルやパウ・クバルシら若手スターが先頭に立ち、レアル・マドリードを抑えてリーグ連覇を達成しても、チームはなおタイトルへの渇望を失っていない。 デコは「ラ・リーガを2連覇したが、選手たちはまだ勝ちたいと信じており、それが重要だ。 彼らは大きな成果を出せると信じており、その姿勢が新しい時代の始まりを示している。 若くてもタイトルを欲しているからだ」と語った。

ハンス・フリックの就任でバルセロナの雰囲気は一変。 内部育成を重視し、結束力のあるチームを作りつつある。 デコは「今の体制が整っているため、例年のような大規模な夏の補強は不要」と語る

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