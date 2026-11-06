デイリー財務長官、追加の財政引き締めを示唆しインフレ対策の優先を強調

スコット・デイリー米財務長官はCNBCインタビューで、インフレ封じ込めのため追加の財政措置が必要となる可能性が高いと表明した。堅調な雇用統計を受け、FRBの政策余地が拡大しているとの見解も示した。

スコット・デイリー 米 財務長官 は、経済政策のさらなる引き締めが必要になる可能性が高いと示唆し、財政と金融政策の連携における慎重な対応の必要性を強調した。 CNBC とのインタビューを通じて、長期的な経済安定のための政策調整が不可欠であるとの立場を明確にした。

インフレ封じ込めを最優先課題と位置づけ

スコット・デイリー財務長官は、現在のインフレ高止まりの状態が政府にとって最優先課題であることを再確認し、物価安定のための措置を講じる準備があるとの見解を示した。彼は、世界的な政情や経済情勢が多くの面で非常に不安定に見えるとし、こうした不安定要因を政策決定プロセスに必ず考慮に入れる必要があると指摘した。

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デイリー長官は、具体的な政策引き上げの時期やその規模については現時点で明確な決定を下していないものの、方向性については毅然とした姿勢を保っている。不確実な状況下では、正しい方向性を見極めるためにより多くの情報を収集し、慎重かつ段階的に対応していくことが不可欠だと述べた。しかし、経済がさらなる措置を求めている場合、われわれはそれを実行する用意があると明言した。

堅調な雇用統計がFRBの政策余地を拡大

スコット・デイリー財務長官は、10月に発表された雇用統計が市場予想を大幅に上回ったことを受け、これは「朗報」であると評価した。堅調な労働市場の状況は、連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ対策をやり遂げるための政策的な余地を生み出しているとデイリー長官は分析した。

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雇用市場の強さは、インフレとの戦いにおいて中央銀行にとって重要な要素となる。デイリー長官の見解によれば、労働市場の健全性は、FRBが過熱した経済を冷ましつつ、硬着着な軟着陸を目指す上で大きな助けになると考えられている。この統計結果は、米国経済の基盤的な強さを示すものとしても受け止められている。

AI主導のハイテク株再評価と成長リスク

スコット・デイリー財務長官は、投資家が人工知能（AI）主導の需要拡大に伴うリスクを再評価している現状についても言及した。ハイテク株の価格は、市場参加者の認識変化により「痛み」を伴いながらも、秩序立った形で再評価されているとデイリー長官は指摘した。

しかし、AI関連銘柄の価格調整が、将来の需要鈍化の兆候を示している可能性があることも認識している。もしこの再評価が経済成長の減速を意味するもの이라면、米国経済の成長率は若干低下する可能性があるとの見方を示した。これにより、市場のバリュエーションと実際の経済実績との間のギャップが是正される過程にあることが伺える。

政策当局者の協調と今後の経済見通し

スコット・デイリー財務長官は、財政政策と金融政策の両方が、インフレ抑制と経済安定という共通の目標に向けて機能する必要があるとの信念を固めている。世界が不安定な状況にある中で、各国の政策当局者が連携し、データに基づいた判断を下すことが重要だと強調した。

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今後、追加の財政引き締めが行われるかどうかは、雇用統計やインフレ指標などのデータに依存する。デイリー長官は、経済がそれを求めるのであれば、必要な措置を躊躇なく実行する考えを示している。市場関係者は、その後の雇用統計やFRBの利動向、そして米財政当局の発言に注視し、経済政策の転換点を監視していく必要がある。