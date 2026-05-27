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ディベイニー、婚約者の支えで来日初安打

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ディベイニー、婚約者の支えで来日初安打
阪神ディベイニー婚約者
📆5/27/2026 9:14 PM
📰Daily_Online
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阪神タイガースの新外国人選手ディベイニーが、婚約者のシャノンさんの応援を受けて来日初安打を記録した。沖縄キャンプで婚約者の存在を明かし、その後来日したシャノンさんはスタンドで熱心に応援。開幕は２軍スタートだったが、昇格直後にヒットを放ち、２人の絆が実を結んだ。

阪神タイガースの新 外国人選手 ディベイニー が来日 初安打 を記録した。 その陰には 婚約者 の存在があった。２月の沖縄・宜野座キャンプで初めてその存在を明かした 婚約者 のシャノンさん。

ディベイニーは「婚約者がいるんだ。 来月には日本に来る予定もあって楽しみにしているよ」と笑顔で語り、周囲を和ませた。 シャノンさんは３月中旬に来日し、３月１４日からの広島とのオープン戦２連戦、同１７日からのロッテとのオープン戦２連戦をスタンドで観戦。 日本の応援スタイルに触れ、「日本独特の応援、ファンの人の熱気はすごいねって２人で話していたんだよ」とディベイニーが明かす。

シャノンさんはその熱気に圧倒されつつも、すぐに日本の野球文化に魅了されたという。 しかし、開幕は２軍スタートとなったディベイニー。 シャノンさんから「頑張って」と声をかけられたが、「そんなに普段しゃべる方ではないので」と多くは語らず。 それでもシャノンさんはウエスタン・リーグの試合をスタンドで観戦し続け、静かに、しかし確かにディベイニーを支えた。２軍でのプレーは決して順調ではなかったが、シャノンさんの存在が彼の原動力となった。

ディベイニーは「彼女がそばにいてくれるだけで、心が強くなる」と感謝を口にする。 シャノンさんもまた、異国の地で懸命にプレーするディベイニーを誇りに思っていた。 そして迎えた５月２１日。 ディベイニーは１軍に昇格し、即スタメン出場を果たした。

第３打席、カウント２－１から相手投手の速球を捉えると、打球はライト前に弾み、初安打を記録。 ベース上で笑顔を見せ、ベンチに戻るとチームメイトから祝福を受けた。 試合後、ディベイニーは「婚約者が日本にいるっていうのはすごく心強いし、うれしいことです。 この安打は彼女にささげたい」と目を潤ませた。

シャノンさんはスタンドで涙ながらに拍手を送り、２人の絆が更に強まった瞬間だった。 ディベイニーは今後もシャノンさんの支えを力に、阪神の戦力として活躍が期待される。 米国とは異なる環境でのプレーだが、愛する人の存在が彼を大きく成長させるだろう。 ファンからも温かい声援が送られ、新たなヒーローが生まれようとしている。 （デイリースポーツ阪神担当・河西俊輔

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