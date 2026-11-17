ナショナルジオグラフィック撮影の新作ドキュメンタリーがディズニープラスで独占配信。シンガポール就航を目指す新造船の建造裏側と船上エンタメの詳細に迫る。

ナショナル ジオグラフィックの新作ドキュメンタリー映画『 ディズニー・アドベンチャー 魔法の船にようこそ！』は、11月28日から公式動画配信サービス「 Disney+ （ディズニープラス）」にて独占配信を開始する。本作品は、 ディズニー・クルーズライン の最新客船である「 ディズニー・アドベンチャー 」の誕生劇に密着しており、同時に巨大客船の建造工程から船上でのエンターテインメント制作までを捉えた予告編も同時に公開されている。

アジア初就航に向けた建造と設計の舞台裏

本作が記録しているのは、ディズニー・クルーズラインにとって初のアジア就航となる客船「ディズニー・アドベンチャー」が、最初の構想段階から完成、そして初航海へと向かっていく過程である。シンガポールを拠点として新たな船旅の実現に向けて、デザイナー、エンジニア、エンターテインメント制作スタッフ、そして航海士らが一体となって取り組む姿が詳細に描かれている。

Also read 内閣府主催「マッチングピッチ2026」11/25(水)に資料動画化サービス「SPOKES」が登壇・ブース出展

公開された予告編は、ウォルト ディズニー カンパニーの最高経営責任者（CEO）であるジョシュ ダマーロが、新たなクルーズ船が新天地での就航を可能にするという力強い言葉を語るシーンから始まる。この言葉は、単なる船の追加ではなく、アジア市場という新たな領域への本格進出を意味する戦略的な転換点を示すものである。

建造プロセスにおいて特に注目を集めているのが、ディズニー・クルーズライン初となる船上コースターの開発劇だ。海上という限られた空間にジェットコースターのような大型アトラクションを建設することは、誰かには突拍子もないアイデアに映る可能性がある。しかし、動画内では海の上で安全かつ壮大なアトラクションを実現するための技術的・構造的な挑戦が具体的に紹介されている。

Advertisement

船上エンターテインメントの独自性と制作現場

建造技術だけでなく、船上で上演されるエンターテインメントの制作現場にもカメラが潜入している。マーベルのヒーローたちがアクションを繰り広げるバトルショー『アベンジャーズ アッセンブル！』や、ピクサー映画『ウォーリー』の主人公であるウォーリーとイヴがステージデビューを飾るオリジナルショー『リメンバー』の舞台裏が明かされている。

これらのコンテンツは、単なる映画の上映ではなく、船上という特殊な空間に特化して制作されたものであり、乗客が日常生活を忘れ、ディズニーの世界観に没入するための重要な要素となっている。どのショーも、巨大な客船のデッキや専用ホールを有効活用し、陸上では不可能なスケール感と臨場感を追求している。

また、予告編にはシンガポール出身の一等航海士が、自らの故郷に新たな客船を迎えることについて、「まさに夢のようです」と喜びを語る場面も収められている。この言葉は、グローバルに展開するディズニー・クルーズラインが、各地域の地元スタッフやコミュニティと結びつきながら、地域に根差した船旅を提供しようとする姿勢を如実に示している。

11月28日の配信開始と今後の船旅への期待

『ディズニー・アドベンチャー 魔法の船にようこそ！』は、単なる建造ドキュメンタリーにとどまらず、これからシンガポールから始まる新たなクルーズ船旅への期待感を高める内容となっている。ディズニー・クルーズラインがどのようにして陸上とは異なる感動を提供するかを理解する上で、本作品は重要な手がかりとなる。

Advertisement

11月28日からDisney+で独占配信される本作品は、ディズニーファンだけでなく、船舶設計や大規模イベント制作、観光産業に興味を持つ層にとっても価値のある視覚資料となるだろう。海上という非日常空間で展開される魔法のような体験の裏側を知ることは、実際に船旅を楽しむ際の新たな楽しみ方をもたらす可能性がある。